Berlin (dpa) - Mit allen WM-Helden von Manila startet Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert in die Olympia-Vorbereitung. Am 30. Juni in München geht Herbert in seine letzten Wochen mit der Nationalmannschaft um Weltmeisterkapitän Dennis Schröder, da der 65 Jahre alte Kanadier nach den Sommerspielen in Paris das Team vorzeitig verlässt.

Beim Trainingslager sind 16 Spieler dabei,