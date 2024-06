München (dpa) - Alba Berlin hütete sich vor Kampfansagen. Klar, der Auswärtssieg im Finale der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern sorgte bei den Hauptstädtern für reichlich Stolz und Genugtuung.

Dazu kommt die Vorfreude, dass durch das 1:1 in der Best-of-Five-Serie nun zwei Spiele an der Spree folgen, in denen Alba vor eigenem Publikum Meister werden kann. Trotz des Heimvorteils will