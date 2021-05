Von Daniel Hund

Mannheim. Druck? Nicht mehr als Spieler des SV Waldhof, die konnten am Montagabend im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen den Halleschen FC befreit aufspielen. Seit Sonntag, als die Konkurrenz im Tabellenkeller patzte, ist klar, dass die Drittliga-Reise der "Buwe" auch in der nächsten Saison weitergeht. Dann will man nach Infos dieser Zeitung oben mitspielen, schon mal vorsichtig in Richtung Zweite Liga schielen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Momentan geht es darum, diese Saison mit guten Leistungen ausklingen zu lassen. Im drittletzten Spiel gegen die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt, das die Mannheimer letztlich mit 3:2 (3:2) gewannen, sollte der Anfang gemacht werden.

Los ging’s zäh. Halle drückte, versuchte es immer wieder gefährlich mit langen Bällen. Und der Waldhof? Der schaute sich das an, schüttelte sich kurz und setzte die erste Duftmarke – und was für eine: Steckpass Arianit Ferati, Lupfer Dominik Martinovic. 1:0! Blau-Schwarzer Zauber-Fußball im Nieselregen.

Und weil es so schön war, erhöhten Youngster Stefano Russo, 21, der den Ball aus 16 Metern direkt unter die Latte knallte, und erneut Martinovic, per Abstauber, auf 3:0 (21., 25.).

So ist der Waldhof anno 2021, aber auch so: Kaum war der Jubel verhallt, klingelte es im eigenen Kasten. Erst Jannes Vollert (35.), dann Laurenz Dehl (39.). Nur noch 3:2. Die "Buwe" mal wieder zwischen Genie und Wahnsinn.

Egal, letztlich brachte man die Führung über die Zeit, rettete sich mit Glück und Geschick über die Ziellinie. "Das war ein sehr intensives Spiel, den Sieg haben wir uns erkämpft und letztlich war er verdient", sagt Waldhofs Offensiv-Mann Dennis Jastrzembski.

Themenwechsel: In der Montagsausgabe berichtete die RNZ exklusiv darüber, dass sich der SV Waldhof auf der Suche nach Neuzugängen mit dem Heidenheimer Urgestein Marc Schnatterer, 35, beschäftigt. Auf den Routinier angesprochen, sagte Jochen Kientz, der Sportliche Leiter der Mannheimer: "Das ist ein guter Spieler, aber wie sonst auch üblich, äußern wir uns nicht zu Namen." Dementieren ist anders.

Fakt ist: Einer wie Schnatterer mit all seiner Erfahrung und Ruhe, die er auf dem Platz ausstrahlt, würde den jungen Wilden vom Alsenweg gut tun.

Auch die Fans sehen das so. Einige Mails landeten am Montag im Redaktions-Postfach. Anhänger wollten wissen, wie realistisch ein Transfer des gebürtigen Heilbronners ist? Angebote liegen ihm auch von anderen Vereinen vor. Was für den Waldhof spricht? Unter anderem die Fans. Schnatterer steht auf laute Fankurven. Schlachtenbummler, die sich leidenschaftlich wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft formieren.

Innerhalb des SVW soll es unterschiedliche Auffassungen darüber geben, ob Schnatterer mit seinen 35 Jahren noch eine echte Verstärkung wäre. Wie auch immer: An der Spitze des Traditionsvereins soll Schnatterer einen glühenden Fan haben.

Waldhof: Königsmann – Costly, Verlaat, Seegert, Donkor – Jastrzembski, Christiansen, Russo (66. Gohlke), Garcia – Ferati (75. Saghiri), Martinovic (84. Boyamba)

Halle: Müller – Vollert, Vucur, Boeder (82. Kastenhofer), Landgraf (46. Sternberg) – Papadopoulos (60. Titsch-Rivero), Dehl (75. Derstroff), Nietfeld, Manu – Eberwein (60. Shcherbakovski), Boyd

Schiedsrichter: Braun (Wuppertal)

Tore: 1:0, 3:0 Martinovic (17., 25.), 2:0 Russo (21.), 3:1 Vollert (35.), 3:2 Dehl (39.)

Update: Montag, 10. Mai 2021, 21.30 Uhr