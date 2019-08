Umarmung: Valmir Sulejmani (l.) bejubelt mit Marco Schuster seinen Ausgleichstreffer in Magdeburg. F: PIX

Mannheim. (rodi) Im Montagsspiel der 3. Liga empfängt am heutigen Montagabend um 19 Uhr der SV Waldhof den TSV 1860 München. Noch sind die Waldhöfer sieglos, aber nach drei Spieltagen auch noch ungeschlagen. Beitragen zum ersten dreifachen Punktgewinn soll bei den Blausch-Schwarzen der im vergangenen Jahr mit 18 Treffern erfolgreichste Waldhof-Stürmer Valmir Sulejmani, dem am vergangenen Mittwoch in Magdeburg der wichtige Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang.

Dem ersten Drittligator folgte ein ausgelassener Jubel. Für den 23-Jährigen schien der auch von ihm selbst auferlegte Druck vor den Augen seiner Familie schlagartig abzufallen. "Die Entfernung von Hannover nach Magdeburg ist ja nicht so weit", freute sich Sulejmani nachvollziehbar über die Anwesenheit zahlreicher Verwandtschaft aus Niedersachsen, die beim Stürmer für eine extra Portion Motivation sorgten.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der kosovarische Nationalspieler im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen von seinem Trainer nicht auf der linken Außenbahn, sondern wie im Vorjahr auf der Mittelstürmerposition aufgestellt wurde. "Das war natürlich auch der personellen Situation geschuldet", brachte Trainer Bernhard Trares einige Ausfälle im offensiven Bereich zur Sprache. Daher stürmte statt Sulejmani zweimal Neuzugang Kevin Koffi zentral im Angriff.

Mit der Rückkehr von Gianluca Korte hatte der Coach aber wieder eine weitere Option und konnte Sulejmani in das Sturmzentrum stellen. "Auf der Mittelstürmerposition fühle ich mich besser aufgehoben. Auf der Außenbahn habe ich früher auch schon mal gespielt, aber das ist nicht mehr so meins. Da fehlt mir die Schnelligkeit", lautet die eigene Einschätzung Sulejmanis und er hatte mit seinem Tor in Magdeburg ja auch das beste Argument selbst geliefert.

Weitere Treffer sollen folgen, denn der Angreifer, der im Alter von 17 Jahren mit Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg in der ersten Bundesliga debütierte, hat noch große Ziele. In die höchste Spielklasse will er irgendwann mal wieder hin. "Vielleicht ja sogar mit Waldhof", macht er den Anhängern viel Hoffnung.

Auf Unterstützung von den Fans müssen Sulejmani und Co. zu Beginn der Begegnung allerdings verzichten, denn die Gruppierung der Ultras will gegen die unbeliebten Montagsspiele und den damit verbundenen zunehmenden Kommerz durch die Ausdehnung der Spieltage im Fußball demonstrieren. "Wir werden die ersten 19:07 Minuten der ersten Halbzeit einen Stimmungsboykott durchführen, um im Anschluss noch lauter als sonst aufzutreten. Damit wollen wir zeigen: Ohne uns ist der Fußball im TV nichts wert!", heißt es in einer Mitteilung der Ultras. Im Gegensatz zur ersten und zweiten Liga ist die Abschaffung der Montagsspiele in Liga drei derzeit noch nicht vorgesehen.