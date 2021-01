Erwartet in München eine umkämpfte Partie: Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. F: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Im Hinspiel war Tag der offenen Tür. Nach 90 verrückten Minuten zwischen dem SV Waldhof und Türkgücü München leuchtete ein 4:4-Unentschieden von der Anzeigentafel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Spektakel-Fußball nennt man das.

Patrick Glöckner, 45, der Trainer der Blau-Schwarzen, stand wohl kurz vor einem Nerven-Zusammenbruch: 1:0 vorne, 2:4 hinten und am Ende 4:4. Damals zeigte sich, dass die "Buwe" wirklich noch "Buwe" sind. Die zweitjüngste Mannschaft der Dritten Liga kannte nur eine Richtung, mit Vollgas auf den Türkgücü-Kasten. Frei nach dem Motto: Verteidigen, was ist das?

Am Samstag, Anpfiff ist um 14 Uhr, steigt das Rückspiel. Und die Zeiten haben sich geändert: Aus den Jungen Wilden sind abgezockte Hasen geworden. Aus den letzten fünf Partien im Januar holte der SVW elf Punkte, kassierte dabei nur zwei Tore, schoss aber auch nur fünf. Sollte für die Minimalisten vom Alsenweg nun auch in München ein 1:0 herausspringen, Glöckner hätte nichts dagegen. Er sagt: "Wichtig wird sein, dass wir geduldig bleiben. Ich erwarte eine Partie, die von Zweikämpfen geprägt sein wird."

Denn auch der Gegner hat sich umorientiert. Hinten soll die Null stehen. Geklappt hat das im neuen Jahr gut, allerdings ist dabei auch der Killerinstinkt verloren gegangen. In den letzten drei Partien reichte es jeweils "nur" zu einem 0:0.

Erfreulich aus Waldhof-Sicht: Abwehr-Haudegen Jesper Verlaat wird wohl in den Kader zurückkehren. Mittelfeld-Abräumer Max Christiansen gab schon beim 1:0-Heimcoup gegen Spitzenreiter Dresden sein Comeback. Für die letzten zwanzig Minuten kam er rein.

Reicht’s diesmal schon für die Start-Elf, Herr Glöckner? "Gegen Dresden lief es bei Max problemlos. Jetzt geht es darum, den Konkurrenzkampf auf den Positionen weiter zu entfachen. Man darf ihn jetzt auch nicht überbelasten." Oder anders: Der Trainer will sich nicht in die Karten schauen lassen.

Neues gibt es auch über Jan-Hendrik Marx zu berichten. Nach seiner Entzündung an der Patellasehne trainiert der Außenbahn-Spieler wieder mit. Dennis Jastrzembski, 20, Spitzname DJ, wird bereits in München eine Option sein. Mit dem Neuzugang von Hertha BSC hat Glöckner viel vor. Er schwärmt: "Dennis bringt richtig viel Geschwindigkeit mit und hat einen starken linken Fuß." Sein Hauptjob wird es sein, den linken Flügel hoch und runter zu rasen. Dass er das kann, hat Jastrzembski auch schon elfmal in der 1. Bundesliga bewiesen.