Von Daniel Hund

Mannheim. Er ist klein und eng. Leicht stickig noch dazu. Rein wollen trotzdem alle. Denn dort wird über das gesprochen, was zuvor passiert ist. Auch am gestrigen Sonntag war das Gedränge im Presseraum des SV Waldhof wieder groß. Und es gab auch gleich Klares von Trares: "Wir", grummelte der Trainer des SV Waldhof Mannheim, "wir wollen unsere Spiele immer gewinnen, stehen für Leidenschaft und ehrlichen Fußball." Gesagt hat er das leicht nachdenklich, mit gesenktem Kopf und starrem Blick. Gewinnen war diesmal nämlich nicht: 1:1 (0:0) gegen Rostock, 90 Minuten gekämpft und geglänzt - und trotzdem nur einen Punkt als Lohn. "Mit ihm müssen wir jetzt leben", zuckte Trares mit den Schultern. Einen knappen Meter daneben saß Jens Härtel, 50, Rostocks Trainer. Und der konnte mit ihm leben. Richtig gut sogar: "Hier werden noch viele Mannschaften Probleme haben zu punkten", pustete er tief durch, "wir haben jetzt zumindest mal einen Punkt geholt."

Einladend war es nicht, das gestrige Empfangskomitee. Überall standen Polizisten. Vermummte Beamte mit Sturmhauben und Helmen, mit Schildern und Knüppeln. Im Hintergrund bellten die Hunde. Es war mal wieder eine dieser Partien, die es glücklicherweise nicht ganz so oft gibt: Hochsicherheits-Spiele genannt. Mit zwei Mannschaften, deren Fans in der Vergangenheit - zumindest vereinzelt - nicht immer als Chorknaben durchgegangen sind. Doch die Polizei machte einen guten Job, zeigte Präsenz und hatte alles im Griff. So, dass einem Fußball-Fest für Groß und Klein nichts im Wege stand.

Zum Spiel: Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Der SV Waldhof dominierte, drückte, erspielte sich ab der 25 Minuten Chancen im Minutentakt. Das Problem: Mal stand der Pfosten im Weg (Koffi, 28. Minute), mal warf sich ein Rostocker in höchster Not noch die Schussbahn, mal fehlte nur noch der eine, der entscheidende Pass. Oder anders: Die Gäste hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie mit einem 1:6 in die Pause gestiefelt wären. Zum Haare raufen war’s, was die Blau-Schwarzen verballerten. Dorian Diring, der Selbstkritische: "Auch ich habe leider wieder zwei Hundertprozentige liegen lassen. Da muss ich einfach besser werden." Und weiter: "Wenn wir hier mit einem 2:0 in die Pause gehen, wird das ein komplett anderes Spiel."

So kam es dann, wie es kommen musste: Kaum zurück auf dem Rasen-Rechteck, stocherte Pascal Breier den Ball aus fünf Metern über die Linie: 0:1 (47.). Verkehrte Welt im Carl-Benz-Stadion. Rund 2500 mitgereiste Hansa-Fans feierten, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber nur kurz: In der 60. Minute klingelte es dann nämlich endlich auch mal auf der anderen Seite. Max Christiansen, 23, der Mannheimer Mittelfeldmann schaute, sah und traf. Knallhart ins linke untere Eck.

Und der SVW probierte es weiter, musste sich am Ende aber mit einem Punkt zufriedengeben. Besser als verloren, oder Herr Diring? "Naja", grübelte er, "man muss einfach sagen, dass wir, wenn man das Spiel in Magdeburg vielleicht mal ausklammert, in jeder Partie die bessere Mannschaft waren." Kurzum: Der Blick auf die Tabelle wurmt. Wobei die sich eigentlich ganz gut liest. Waldhof ist nach zehn Spieltagen Fünfter, spielt die Gegner als Aufsteiger schwindelig. Doch Dirings kleine Frustattacke ist nachvollziehbar. Denn würde man endlich mal anfangen zu treffen, wäre man ein Kandidat für den Aufstieg.

Aufstieg, ein ganz böses Wort - vor allem, wenn es nach Trares geht. Der ist geerdet, kein Träumer: "Jeden Punkt, den wir holen, ist einer für den Klassenerhalt", betonte er mit ernster Miene.

Kollege Härtel hörte es und konnte sich ein kurzes Lächeln nicht verkneifen.

Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Hofrath - Christiansen, Schuster - Deville, Ferati (55. Gian-Luca Korte), Diring - Koffi (74. Celik)

Rostock: Kolke - Butzen, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart - Pepic, Bülow - Omladic (83. Pedersen), Vollmann (65. Nartey), Opoku (86. Ahlschwede) - Breier

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

Tore: 0:1 Breier (47.), 1:1 Christiansen (60.)

Zuschauer: 13.025