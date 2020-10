Mannheim. (dpa) Weil er kurzfristig auf Zuschauer verzichten muss, gibt der SV Waldhof Mannheim sein bereits vorbereitetes Stadion-Catering an Bedürftige aus. Anstatt im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Dienstag seine Business-Gäste zu bewirten, lädt der Fußball-Drittligist alle Bedürftigen für diesen Mittwoch (12.00 bis 15.30 Uhr) hinter die Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions ein. Dort können sie sich das Essen abholen. Auf der Speisekarte stehen Rost- und Kammbraten mit Butterspätzle, Salzkartoffeln und Wurzelgemüse sowie Champignon- und Zwiebelbratensoße. Außerdem gibt es ein Salatbuffet und zum Nachtisch Obstsalat und Schokocreme.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 10.55 Uhr

Mannheim. (rodi) Am Montagmittag kam die schlechte Nachricht. Der SV Waldhof muss sein Heimspiel gegen Hansa Rostock am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr ohne Zuschauer austragen. In den letzten beiden Partien waren noch knapp 4 000 Besucher zugelassen worden. Aufgrund der hohen Inzidenzzahl – Mannheim ist seit einigen Tagen als Risikogebiet eingestuft – untersagte das Gesundheitsamt für die Flutlichtpartie gegen Hansa jedoch Fans im Stadion.

Nur eine Stunde zuvor hoffte SVW-Trainer Patrick Glöckner auf der Pressekonferenz noch, dass es nicht so weit kommt. "Die eigenen Fans im Stadion pushen uns natürlich, so dass wir auch noch die letzten Prozente aus uns herausholen", hatte er auch auf die Unterstützung von außen gesetzt. Gegen die Rostocker müssen es die Spieler inklusive Trainerteam nun alleine richten. Um den Einsatz von Hamza Saghiri, der vom Auswärtssieg in Wehen Wiesbaden eine schmerzhafte Sehne auf der Fußsohle mitbrachte, muss der Waldhof-Coach noch bangen, dafür darf Arianit Ferati wieder auf mehr Einsatzzeit hoffen. Der kleine Dribbler hatte erst in der Vorwoche einen grippalen Infekt auskuriert.

"Die Rostocker sind variabel in ihrer Spielstruktur. Sie spielten schon mit einer Viererkette und zuletzt mehrfach mit einer Dreierkette", hat Glöckner beobachtet. Personell sind die Hanseaten für den Waldhof-Trainer überdurchschnittlich aufgestellt.

Gesundheitsamt untersagt Fans

Haben sie doch mit Bentley Baxter Bahn oder Jan Löhmannsröben routinierte Mittelfeldspieler und nicht zu vergessen mit Pascal Breier John Verhoek und Maurice Litka drei gefährliche Spieler für die Offensive. Der Gast von der Ostsee ist im Gegensatz zu Waldhof in dieser Saison auch schon als Verlierer vom Platz gegangen und hat nur einen Punkt mehr als die Blauschwarzen auf dem Konto. Somit hat die "Kogge", bei der mit Korbinian Vollmann (ehemals SV Sandhausen) und dem Ex-Waldhof-Keeper Markus Kolke zwei in der Kurpfalz gut bekannte Spieler im Kader sind, sicher auch Schwächen, über die sich Glöckner jedoch nicht äußerte.

Der ersehnte ersten Saisonsieg am Samstag dürfte dem SVW Selbstvertrauen gegeben haben und so hofft Glöckner, dass bei seinen Spielern "ein Kanal" freigesetzt wurde. Kampfkraft, Wille, Laufbereitschaft und Mentalität hätten bei allen Spielen vor der Wehen-Partie gestimmt, doch der gefühlte letzte Punch in Form des Siegtores fehlte eben. Gerne darf es auch ein Siegtor in der Endphase sein, so wie beim letzten Aufeinandertreffen mit Hansa Rostock. Im zweiten Spiel nach der Corona-Pause gewann der SVW durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ferati vier Minuten vor dem Ende.

Gegen lange Hansa-Gesichter wie sie es an jenem 2.Juni gab, hätte man im Waldhof-Lager auch diesmal nichts einzuwenden.