Bernhard Trares an der Seitenlinie; Foto: Ruffler​

Mannheim. (pami) Der SV Waldhof Mannheim hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga nach zuletzt drei Partien ohne Sieg zurückgemeldet. Beim 3:2 (2:0)-Erfolg im baden-württembergischen Duell mit der SG Sonnenhof Großaspach hatten die Mannheimer aber Glück, dass es nach gutem Start am Ende zu drei Punkten reichte. "Die erste Halbzeit war für die heutigen Verhältnisse fantastisch. In der Phase hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen. Das frühe Gegentor nach der Pause stellt das Spiel dann auf den Kopf," gab Bernhard Trares nach Abpfiff zu Protokoll. "Wir haben am Ende maximal verteidigt und sind froh, gewonnen zu haben."

Kevin Koffi (13.) und Michael Schultz (33.) sorgten für eine verdiente 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Waldhöfer müde und hatten nach dem 1:2 von McKenzi Gaines (49.) bei zwei Pfostentreffern der SG Glück, ehe Marcel Hofrath in der 81. Minute mit einem Distanzschuss für das 3:1 sorgte. "Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen," stellte Gästetrainer Hans-Jürgen Boysen nach der Partie fest. "In der zweiten Halbzeit haben wir unser wahres Gesicht gezeigt. Waldhof war uns in der Chancenverwertung voraus."

Dominik Martinovic traf zwei Minuten vor dem Ende nur noch zum 2:3 für Großaspach. Die Mannheimer rückten in der Tabelle bis auf drei Zähler an einen Aufstiegsplatz heran.

Update: Samstag, 20. Juni 2020, 20.42 Uhr