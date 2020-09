Mit dieser Mannschaft startet der SV SV Waldhof am Montag in die Drittliga-Saison. In der hinteren Reihe v.l. Rafael Garcia, Anton-Leander Donkor, Marcel Seegert, Gerrit Gohlke, Jesper Verlaat, Jan Just, Max Christiansen, Hamza Saghiri; Mittlere Reihe v.l. Mohamed Gouaida, Dorian Diring, Fitnesstrainer Dennis Findeisen, Trainer Patrick Glöckner, Co-Trainer Maximilian Mehring, Torwart-Trainer Dennis Tiano, Marco Schuster, Onur Ünlücifci. Vordere Reihe v.l. Jan Hendrik Marx, Dominik Martinovic, Marcel Costly, Jan-Christoph Bartels, Markus Scholz, Timo Königsmann, Marcel Hofrath, Benedict Dos Santos und Arianit Ferati. Foto: Pix-Sportfoto

Von Ronny Ding

Mannheim. Hinter dem Drittligisten SV Waldhof, der am Montagabend (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln in die Saison startet, liegt eine ebenso ungewöhnliche wie von einigen Hindernissen begleitete Vorbereitung. "Der Umbruch war in diesem Jahr schon etwas größer", stellte Torhüter Markus Scholz schon in den ersten Trainingstagen fest, als er in der Kabine in viele neue Gesichter blickte. Bislang neun Neuzugänge konnte der Drittligist begrüßen. Demgegenüber stehen 14 Abgänge, darunter auch Leistungsträger wie Gianluca Korte, Kevin Conrad, Michael Schultz, Valmir Sulejmani und Maurice Deville.

Während sich Schultz und Sulejmani zu Zweitligisten verabschiedeten, wechselten Korte und Deville innerhalb der 3. Liga. Auch die bisherigen Mannschaftsbetreuer und der Pressesprecher sind nicht mehr an Bord. Dazu kommt der Wechsel auf der Trainerbank. Für den bei den Fans beliebten Bernhard Trares sitzt Patrick Glöckner (bislang Chemnitzer FC) auf dem Trainerstuhl. Ihm assistiert sein neuer Co-Trainer Maximilian Mehring (Wormatia Worms).

Ungewöhnlich geriet die Vorbereitung, weil der SVW fast nur Pflichtspiele bestritt. In fünf Partien im Rahmen des bfv-Pokals musste der SVW seiner Favoritenstellung gerecht werden und im DFB-Pokal durfte Waldhof gegen den SC Freiburg spielen. "Die Vorbereitungszeit war nicht nur lang, sie war auch relativ erfolgreich. Aber natürlich anders als sonst. Zwei Tage vor den Spielen haben wir immer die Intensität des Trainings heruntergefahren", musste der Coach stets darauf achten, dass seine Mannschaft noch frisch genug für die Pokalaufgaben war.

Für Glöckner war es bislang kein leichter Job, denn neben der Integration der neuen Spieler musste er aufgrund von Verletzungspech improvisieren. Zuletzt gesellte sich der neue Kapitän Marcel Seegert (Bänderriss) zu den nicht einsatzfähigen "Buwe". Wenigstens gab es vom Gesundheitsamt gute Nachrichten. Nachdem zwei Testreihen negativ verliefen, wurde am Freitag die Quarantäne der beiden Corona-Infizierten, bei denen es sich nach dpa-Informationen um Jesper Verlaat und Max Christiansen handelt, aufgehoben.

Mit der Verpflichtung von neuen Spielern tat sich der SVW etwas schwer, verfiel aber nicht in Hektik. Der Sportliche Leiter Jochen Kientz wollte Qualität, musste aber auch das vorhandene Budget im Auge behalten. Im Angriff sind die Waldhöfer noch unterbesetzt, bis zur Schließung der Transferperiode im Oktober hofft der SVW, noch Vollzug melden zu können. Die bisherigen Neuzugänge haben fast alle Drittligaerfahrung.

Mit Verlaat vom SV Sandhausen konnte auch ein Zweitligaprofi an Land gezogen werden. Mit einer Aussage zum Saisonziel tut man sich beim SVW noch schwer. "Wir wollen jetzt erst mal sehen, dass wir gut in die Runde starten", so Mittelfeldspieler Rafael Garcia.

Das Auftaktspiel am Montag darf der Waldhof vor etwa 4000 Zuschauern bestreiten. Dies teilte der Traditionsclub am Freitagabend mit. Das Hygienekonzept sei - vorbehaltlich des Pandemie-Geschehens - von der Stadt Mannheim und dem Gesundheitsamt genehmigt worden. Im Carl-Benz-Stadion dürfen 20 Prozent der Sitzplätze belegt werden.

Der Kader, Tor: Jan-Christoph Bartels (1. FC Köln), Timo Königsmann, Markus Scholz. Abwehr: Jan Just, Marcel Seegert, Marcel Hofrath, Jan Hendrik Marx, Gerrit Gohlke, Marcel Costly (1. FC Magdeburg), Jesper Verlaat (SV Sandhausen), Anton Donkor (FC Carl Zeiss Jena). Mittelfeld: Dorian Diring, Marco Schuster, Max Christiansen, Arianit Ferati, Benedict dos Santos, Mohamed Gouaida. Angriff: Joseph Boyamba (Borussia Dortmund U 23), Rafael Garcia (Chemnitzer FC), Dominik Martinovic, Onur Ünlücifci (beide SG Sonnenhof Großaspach), Hamza Saghiri (FC Viktoria Köln). Trainerteam: Patrick Glöckner, Maximilian Mehring (Co-Trainer), Dennis Tiano (Torwarttrainer), Dennis Findeisen (Fitnesstrainer). Abgänge: Kevin Conrad, Kevin Koffi (beide SV Elversberg), Maurice Deville (Saarbrücken), Florian Flick ( Schalke U 23), Gianluca Korte (Wehen Wiesbaden), Raffael Korte (Karriere beendet), Michael Schultz (Braunschweig), Silas Schwarz (Schott Mainz), Valmir Sulejmani (Hannover), Jonas Weik (Walldorf), Jesse Weißenfels (Velbert), Mounir Bouziane, Mete Celik, Miro Varvodic (alle Ziel unbekannt).