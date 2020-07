Mannheim. (dpa/lrs) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Defensivspieler Jesper Verlaat vom Zweitligisten SV Sandhausen verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt der 24-jährige Niederländer ablösefrei nach Mannheim. Verlaat absolvierte bisher 32 Zweitliga- und 78 Drittligapartien.

"Es freut mich, dass wir Jesper Verlaat davon überzeugen konnten, dass der SV Waldhof der richtige Schritt in seiner Karriere ist", sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. "Er ist ein sehr kompletter Defensivspieler und ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung für die neue Saison."

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 20.30 Uhr

Mannheim. (dpa/lsw) Abwehrspieler Michael Schultz schließt sich nach seinem Abschied vom Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim dem Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Wie sein neuer Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Schultz hatte insgesamt vier Jahre für die Mannheimer gespielt. Zum Ende der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei ihnen ausgelaufen.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 16.59 Uhr

Mannheim (dpa/lsw) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Außenverteidiger Marcel Hofrath verlängert. Das gaben die Kurpfälzer am Freitag bekannt. Der 27-Jährige spielt seit Sommer 2018 für die Mannheimer. In der abgelaufenen Saison bestritt er 27 Liga-Spiele für sie und erzielte dabei ein Tor. Zur Laufzeit seines neuen Kontrakts machte der Club keine Angaben.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 12.39 Uhr

Mannheim. (dpa) Waldhof Mannheim will Patrick Glöckner als neuen Trainer verpflichten. Glöckner soll damit Nachfolger von Bernhard Trares werden, der seinen Vertrag beim Tabellenneunten nicht verlängert hatte.

Patrick Glöckner. Foto: dpa

Glöckner trainierte zuletzt den Chemnitzer FC, hatte mit den Sachsen aber den Klassenerhalt in der 3. Liga knapp verpasst. Danach hatte er seinen Verbleib beim CFC offengelassen.

Der Chemnitzer FC dementierte am Mittwochabend einen bereits feststehenden Wechsel und reagierte "mit Verwunderung" auf die Berichte. "Fakt ist, dass Cheftrainer Patrick Glöckner und der Chemnitzer FC sich im regen Austausch befinden und keine Unterschrift bei einem anderen Verein existiert", hieß es in einer CFC-Mitteilung.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 19 Uhr



Manfred Osei Kwadwo. Archiv-Foto: Guido Kirchner/dpa

SV Waldhof will Manfred Osei Kwadwo

Mannheim. (miwi) Der SV Waldhof ist nach RNZ-Informationen an Manfred Osei Kwadwo interessiert.

Kwadwo spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg, stand davor zwischen 2016 und 2018 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der Außenbahnspieler auf 25 Einsätze und drei Treffer.

Update: Mittwoch, 8. Juli 2020, 6 Uhr





Innenverteidiger Michael Schultz. Archivfoto: vaf

Mittelfeldspieler Ünlücifci und Torhüter Bartels verpflichtet

Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein Torhüter und ein technisch versierter Mittelfeldspieler – beim SV Waldhof tut sich was: Am Montag verpflichteten die Blau-Schwarzen Onur Ünlücifci, 23, der von der SG Sonnenhof-Großaspach an den Alsenweg wechselt, und Jan-Christoph Bartels, 21, der zuletzt beim 1. FC Köln als Torwart unter Vertrag stand.

Ünlücifci war vor rund drei Wochen noch mit den Großaspachern im Carl-Benz-Stadion am Ball. Der Waldhof gewann am Ende mit 3:2. Der Mittelfeld-Mann hinterließ dabei einen guten Eindruck. Kurz nach der Pause knallte er den Ball aus kurzer Distanz gegen den Innenpfosten. Insgesamt stand er bislang in 23 Drittliga-Partien auf dem Feld. "Wir freuen uns sehr, dass Onur sich für uns entschieden hat", sagt Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz, "Onur ist ein sehr vielseitig einsetzbarer und besonders im technischen Bereich sehr versierter Spieler." Ünlücifci sagt: "Der SV Waldhof ist für mich eine tolle Adresse. Das Stadion, das Umfeld, die Fans sind einfach toll."

Auch Bartels steht noch am Anfang seiner Karriere, zuletzt war er an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen, wo er einmal in der Zweiten Liga eingesetzt wurde. "Er ist ein junger, talentierter Torhüter, den ich schon zu seiner Zeit bei Mainz 05 beobachtet hatte", sagt Torwarttrainer Dennis Tiano. Bartels durchlief von der U15 bis zur U20 sämtliche Nachwuchs-Nationalteams des DFB. "Ich komme sehr gerne nach Mannheim. Das passt und ist der richtige Schritt in meiner Karriere", sagt Bartels.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 15.46 Uhr