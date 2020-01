Von Michael Wilkening

Mannheim. Letztlich saßen doch alle im Flugzeug, das die Spieler, den Trainer- sowie den Betreuerstab am gestrigen Montagmittag in die Türkei brachte. In voller Teamstärke kann sich der SV Waldhof bei perfekten Bedingungen in dieser Woche auf die zweite Saisonhälfte in der Dritten Liga vorbereiten. Am 25. Januar geht es für die Blau-Schwarzen mit der Partie beim SV Meppen weiter und darum, möglichst den dritten Tabellenplatz zu verteidigen.

Beim Trainingsauftakt am Samstag bei Schmuddelwetter und einem holprigen Rasen am Alsenweg war noch nicht sicher, ob es alle Akteure in den Flieger in Richtung Side schaffen. Kevin Koffi und Valmir Sulejmani waren bei der ersten Einheit des Jahres nicht dabei. Koffi saß noch in seiner afrikanischen Heimat in der Elfenbeinküste fest, weil ein Flug gestrichen worden war. Sulejmani wurde von einem grippalen Infekt dahingerafft. "Ich gehe davon aus, dass Kevin morgen wieder da ist und Valmir nicht lange fehlen wird", sagte Bernhard Tares.

Der Trainer war fest davon überzeugt, dass Koffis Abstinenz kein eigenmächtig verlängerter Urlaub war, sondern tatsächlich mit einem Streik in der Heimat zusammenhing. Der Fußballlehrer sollte Recht behalten, denn am Sonntag tummelte sich der Ivorer bereits im Kreis seiner Kollegen, während Sulejmani – und plötzlich auch Marcel Seegert – krank fehlten. Erst eine Untersuchung am frühen Montagmorgen brachte Klarheit, dass beide flug- und bald auch trainingsfähig sein werden.

Das ist für Trares wichtig, denn in Side möchte er die Grundlagen für eine starke Rückrunde legen – wobei die Türkei ein gutes Omen ist. Bereits im vergangenen Jahr bereiteten sich die Waldhöfer im gleichen Hotel vor – und verloren anschließend in der Rückserie keine Partie mehr. "Das ist für uns ein gewohntes Umfeld, das ist gut", sagte Kapitän Kevin Conrad, ließ sich aber darüber hinaus nicht aufs verbale Glatteis führen, in dem er eine Wiederholung der Erfolgsserie in Aussicht stellte. Der Verteidiger widerstand dem Impuls, den Aufstiegskampf auszurufen.

Die Mannheimer bleiben auch nach der kurzen Pause zwischen den Jahren bei der Marschroute, zunächst eifrig Punkte für den Ligaverbleib sammeln zu wollen. Das große personelle Aufrüsten hat es bislang ja auch noch nicht gegeben – und bleibt wohl auch aus. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch etwas am Kader verändern. Aber wir machen das nur, wenn es perspektivisch, also über die aktuelle Saison hinaus Sinn ergibt", erklärte Trares. Wie vor einem Jahr, als die Waldhöfer Marcel Seegert zurückholten, der beim Aufstieg half und in dieser Saison ebenfalls zu den Leistungsträgern zählt.

Der Fokus, das machte Trares klar, liegt in den kommenden Tagen auf der Entwicklung des Teams. "Wir wollen in unserem Positionsspiel besser werden, wir werden taktisch und konditionell arbeiten", kündigte der Trainer an. Trares möchte vorankommen, um gut für die Rückserie gerüstet zu sein. Gerne darf es aus seiner Sicht so erfolgreich wie bislang weiterlaufen. Auch wenn darüber nicht gesprochen wird.