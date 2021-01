Von Ronny Ding

München. Beim VfB Stuttgart sprach man vor Jahren mal vom magischen Dreieck. Fredi Bobic, Krassimir Balakov und Giovane Elber verstanden sich auf dem Feld fast blind. Soweit möchte man beim SV Waldhof noch nicht gehen, aber mit Dominik Martinovic, Marcel Costly und Rafael Garcia haben die Blauschwarzen derzeit die "magischen Drei" in ihren Offensivreihen. Im vergangenen Jahr spielten sie mit ihren Drittligavereinen Großaspach, Magdeburg und Chemnitz noch gegeneinander. Nun hat es den Eindruck, als hätten sie sich auf dem Waldhof gesucht und gefunden.

In der nun beendeten Englischen Woche, einer Neun-Punkte-Woche für den SVW, kann man attestieren, dass immer mindestens einer der drei Genannten an den spielentscheidenden Szenen für die Siege beteiligt war. So auch am Samstag. Im Auswärtsspiel bei Türkgücü München, dem Verein mit den bis dahin wenigsten Saisonniederlagen, gewannen die Mannheimer nach Treffern von Costly (20.) und Martinovic (75.) mit 2:0 (1:0).

Für Martinovic war es der achte Saisontreffer, Costly sowie Garcia stehen bei je vier Toren. Dazu kommen noch Vorlagen. Doch nicht nur diese drei Akteure, der ganze Klub ist im Höhenflug. Aus den sieben Partien im Januar sind die "Buwe" ungeschlagen mit vier Siegen und drei Unentschieden herausgekommen. Da wird auch Trainer Patrick Glöckner euphorisch: "Wahnsinn, wie der Januar für uns gelaufen ist, die zwei freien Tage sollen die Spieler jetzt genießen."

Beim starken Aufsteiger Türkgücü begannen die Mannheimer wie in den vorherigen Begegnungen verhalten und waren darauf bedacht, erst einmal defensiv gut zu stehen. Ein simpler Freistoß in den Strafraum der Münchner brachte dann Gefahr. Marcel Seegerts Kopfball konnte René Vollath zur Seite klären, doch Garcia setzte nach und seinen Schuss in den Fünfmeterraum lenkte Costly mit der Hacke ins Netz (20.).

Martinovic bereitete seinen Treffer auf der rechten Seite dann selbst vor. Er legte den Ball zurück auf Hamza Saghiri und dieser spielte auf die rechte Außenbahn. Bis Costly flankte, war der Torjäger im Strafraum und netzte ein (75.). Hinten stand beim SV Waldhof die Null, auch weil Ex-Spieler Mounir Bouziane frei am Tor vorbei zielte (85.) und Timo Königsmann gegen Filip Kusic glänzend parierte (90.+4).

Für die Waldhöfer gilt es nun die Akkus aufzuladen, denn am Samstag kommt der krisengeschüttelte 1. FC Kaiserslautern zum Derby ins Carl-Benz-Stadion. Für den am Samstagabend entlassenen Jeff Saibene wird ein neuer Trainer auf der Bank der Pfälzer sitzen. Bei den Mannheimern im Kader stehen dürfte dann auch wieder der unter der Woche von Hertha BSC ausgeliehene Stürmer Dennis Jastrzembski, welcher in München in der letzten Viertelstunde schon erstmals im Einsatz war. In den Fanforen der Herthaner gratuliert man dem SVW zu dieser Ausleihe, denn der polnische Auswahlspieler sei das derzeit größte Talent in Reihen der Berliner. Werden aus den magischen Drei womöglich demnächst die magischen Vier?

Türkgücü München: Vollath – Park (84. Gorzel), Kusic, Zorba, Stangl – Berzel, Sijaric (79. Akkaynak), Sararer, Maier (84. Tosun), Kircicek (57. Bouziane) – Sliskovic (57. Röser).

SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor (70. Hofrath) – Schuster, Saghiri (86. Jurcher) – Costly, Gouaida (70. Christiansen), Garcia (74. Jastrzembski) – Martinovic.

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart), Tore: 0:1 Costly (20.), 0:2 Martinovic (75.).