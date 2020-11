Mannheim. (rodi) Beeindruckt von der Effizienz des MSV Duisburg war Waldhof-Coach Patrick Glöckner auch noch zwei Tage nach dem Aufeinandertreffen. "Die machen zwei Tore aus drei Chancen, wir nur zwei Tore aus sieben Möglichkeiten." Doch lange aufhalten mit dem 2:2-Remis kann man sich im Lager der Blauschwarzen nicht, denn schon am Samstag um 14 Uhr wartet das Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Lübeck. Nach dem Abschlusstraining macht sich der SVW-Tross am Freitag auf die 630 Kilometer lange Reise nach Schleswig-Holstein.

Beim Gastgeber Lübeck riss die Siegesserie am Mittwoch mit einem 0:1 beim 1.FC Kaiserslautern. Erst drei Minuten vor dem Ende gelang den Pfälzern der Siegtreffer. Zuvor waren die Norddeutschen viermal als Sieger vom Platz gegangen. Kurios: Das gesamte Trainerteam des VfB musste vor dem Lautern-Spiel kurzfristig wegen eines Corona-Falles in Quarantäne. Gecoacht wurde die Mannschaft daher vom Sportlichen Leiter Rocco Leeser.

Ob Cheftrainer Rolf Landerl gegen den SV Waldhof wieder auf der Bank sitzen wird? Ob mit oder ohne Landerl auf der VfB-Bank, der SVW will seine positive Serie beim Aufsteiger ausbauen, denn seit vier Partien sind die Mannheimer bei zwei Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen. Doch Glöckner erwartet ein schwieriges Spiel. "Die Lübecker haben einen guten Lauf und zwei Stürmer vorne drin, die wissen, wo das Tor steht, aber ich möchte unsere eigenen Attribute in den Vordergrund stellen und wir wollen uns mit einem Dreier auswärts belohnen."

Personell sieht es bei Waldhof genau gleich aus wie in den letzten Spielen, aus dem Angebot von 16 Feldspielern versucht Glöckner diejenigen heraus zu deuten, die zum Abschluss dieser englischen Woche den frischesten Eindruck machen. "Denkbar sind Wechsel aufgrund der Belastungssteuerung natürlich schon", sagt er. So ist auch offen, ob der gegen Duisburg erstmals von Beginn an in der Dreierkette nominierte Gerrit Gohlke wieder in der Anfangsformation zu finden ist.

Heiß auf einen Einsatz von Beginn ist jedenfalls Dominik Martinovic. "Ich will immer spielen, auch wenn es jetzt gegen Duisburg ein hartes Spiel mit vielen Tiefenläufen für mich war. Aber für die Mannschaft zu arbeiten, ist ja mein Job", fühlt sich der aus Großaspach verpflichtet Stürmer mittlerweile pudelwohl bei Waldhof. Und er weiß auch, worauf es in einer englischen Woche besonders ankommt. "Gut regenerieren, gut ernähren und viel schlafen, damit man auch am Samstag wieder 100 Prozent geben und drei Punkte nach Mannheim mitnehmen kann."

Sollte auch beim SVW mal das Trainerteam ausfallen wie jetzt beim VfB Lübeck, hätte Glöckner übrigens keine Bedenken, wenn sein Sportliche Leiter Jochen Kientz das Team coacht. "Der Jochen ist ja eh bei jedem Training zugegen. Aber es ist natürlich ein Riesennachteil für die Mannschaft", will er dann doch lieber nicht weiter über eine solche Situation nachdenken.