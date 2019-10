Köln. (rodi) Es war wie immer in den letzten fast 17 Monaten: Der SV Waldhof spielt auswärts und verliert nicht. Bei Viktoria Köln holte das Team von Trainer Bernhard Trares mit dem 2:2 (2:2) einen Punkt. Die Kurpfälzer behaupten damit den fünften Tabellenplatz und haben weiter Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

„Schade, ich wäre gerne in die Spitzengruppe vorgestoßen“, bedauerte Innenverteidiger Marcel Seegert die verpasste Chance, mit einem Sieg näher an den Tabellenführer heranzurücken. Der Coach wird es gerne vernehmen, dass seine „Buwe“ tendenziell eher unzufrieden mit einem Remis beim Tabellennachbarn sind auch wenn er selbst lieber die defensive Variante wählt: „Jeder Punkt ist einer im Kampf gegen den Abstieg.“

Dass es noch nicht für einen der Plätze ganz oben reichte, hatte sich Mannheim selbst zuzuschreiben. Arianit Ferati vergab kurz vor dem Ende bei seinem Alleingang eine fast Einhundertprozentige (88.). „Er hat fast alles richtig gemacht. Wenn du aber zu viel Zeit beim Torabschluss hast, dann denkst du zu viel nach. Acht von zehn dieser Chancen macht er rein“, gab es von Trares aber keine Kritik an seinem Angreifer.

So aufregend wie das Spiel endete, begann der Tag in einem Fanbus des SVW. Auf einem Rastplatz wurden aus Übermut Bengalos gezündet. Ein unbeteiligter Autofahrer glaubte wegen der Rauchschwaden an ein Unglück, rief Polizei und Feuerwehr. Dieser Einsatz wird wohl ein teurer Spaß für die Fangruppierung.

Alarmstufe 1 herrschte auch im Strafraum der Kölner gleich zu Beginn. Den ersten Gästeangriff schloss nach gutem Kombinationsspiel Max Christiansen mit dem 0:1 für Waldhof ab (14.). Nur drei Minuten später gab es den ersten Eckball für die Kurpfälzer und Seegert köpfte völlig alleingelassen zum 0:2 ein (17.). Es war schon sein drittes Saisontor.

Es hätte ein schöner blauschwarzer Mittag in der Domstadt werden können, doch kurz vor der Pause waren die Hausherren wieder im Rennen. Per Doppelschlag von Albert Bunjaku (40.) und Simon Handle (42.) egalisierte die Viktoria und ging mit einem 2:2 in die Kabine.

„Das nervt und ärgert mich“, war Seegert gefrustet, „wieder haben wir einen Zwei-Tore-Vorsprung leichtfertig verspielt.“ Man sei nach dem 2:0 zu passiv geworden, habe sich auf der Führung ausgeruht, stellte Kapitän Marco Schuster fest, aber man habe auch zwei, drei Großchancen liegen lassen. „Vor der Pause waren wir sehr effizient, in der zweiten Halbzeit nicht“, dachte er nicht nur an Feratis Gelegenheit, sondern auch an die von Kevin Koffi (59.) und Gianluca Korte (90.+2).

Jetzt ist erst einmal Länderspielpause, doch für den SV Waldhof trotzdem keine Ruhezeit. Am Samstag um 14 Uhr steht das Viertelfinale im Badischen Pokal an und da geht es gegen den Stadtrivalen VfR Mannheim.

Köln: Patzler – Gottschling, Dietz, Holthaus, Funke – Koronkiewicz (65. Holzweiler), Saghiri, Klefisch, Handle (82. Dej) – Kreyer (77. Carratala Jimenez), Bunjaku.

Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Seegert, Hofrath (83. Celik) – Christiansen, Schuster – Deville (43. Ferati), G.Korte, Diring - Koffi (61. Bouziane).

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach); Zuschauer: 2516; Tore: 0:1 Christiansen (14.), 0:2 Seegert (17.), 1:2 Bunjaku (40.), 2:2 Handle (42.).

Update: Sonntag, 6. Oktober 2019, 16.30 Uhr

Köln. (dpa/pami) Der SV Waldhof Mannheim hat den vorzeitigen Sprung auf den dritten Platz der 3. Fußball-Liga verpasst. Im Duell der Aufsteiger kam die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares am Samstag trotz früher Führung nicht über ein 2:2 (2:2) bei Viktoria Köln hinaus. Das Fazit von Waldhof Trainer Bernhard Trares fiel dementsprechend aus. "Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen und haben die wenigen Momente genutzt um 2:0 in Führung zu gehe. Nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel dann aus der Hand gegeben und Viktoria hat es dann fantastisch gemacht und verdient zwei Tore geschossen, " so der Übungsleiter der Mannheimer. "Es war ein hart umkämpftes Spiel von zwei guten Mannschaften. Trotzdem bin ich am Ende etwas enttäuscht, weil wir die guten Chancen liegen gelassen haben." Ähnlich sah es auch Kölns Trainer Pavel Dotchev. "Heute waren zwei gute Mannschaften auf dem Platz, das Spiel war sehr intensiv. Unter dem Strich können wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein."

Max Christiansen (14. Minute) und Marcel Seegert (18.) hatten nach nicht mal 20 Minuten bereits für ein komfortables Polster der Gäste gesorgt. Albert Bunjaku (40.) und Simon Handle (42.) stellten mit ihren Toren aber noch vor der Halbzeit innerhalb von zwei Minuten auf Remis. Anschließend vergaben Michael Schultz (60.) und Arianit Ferati (88.) den Siegtreffer für die Badener, die Fünfter bleiben. "Nach der Führung haben wir unser Spiel etwas verloren. Das ärgert mich im Nachhinein," sagte Gianluca Korte nach Abpfiff.