Mannheim. (rodi) Gerade einmal fünf Wochen ist es her, dass der SV Waldhof sein letztes Punktspiel in der 3. Liga bestritt. Die kurze Winterpause endet nun und mit einem Auswärtsspiel beim SV Meppen starten die Kurpfälzer am Samstag um 14 Uhr in die Rückrunde (Südwest 3).

Probleme damit, auch über den Winter durchzuspielen, hätten sowohl Waldhof-Trainer Bernhard Trares als auch sein Abwehrspieler Marcel Seegert nicht gehabt. "Aber dann müsste halt die Sommerpause etwas länger sein, denn die Spieler brauchen auch mal Zeit, um abschalten zu können", moniert Trares den ohnehin schon straffen Terminplan für die Drittligisten.

"Die Pause war knapp, aber diese Vorbereitung ist jetzt mal was anderes. Wir müssen nicht sechs Wochen lang auf das erste Spiel hinarbeiten", versucht Seegert, der seinen Weihnachtsurlaub auf Kuba verbrachte, den Gegebenheiten das Positive abzugewinnen.

Jetzt am Samstag also Meppen. Meppen? Da war doch was. Die Vergangenheit holte gerade Seegert schnell wieder ein. In der Saison 2016/17 scheiterte der SVW an den Emsländern in der Aufstiegsrelegation. Einer der beiden Fehlschützen beim entscheidenden Elfmeterschießen um den Drittligaaufstieg war seinerzeit eben jener Seegert, der wenige Wochen später beim Zweitligisten SV Sandhausen unterschrieb und dort kein Stammspieler wurde. Bei seinem Heimatverein Waldhof, bei dem er schon in der Jugend spielte und zu dem er wieder zurückkehrte, ist dies ganz anders.

Gerade einmal 45 Minuten stand Seegert in bislang 20 Punktspielen nicht auf dem Platz, denn im letzten Heimspiel gegen Chemnitz nahm ihn Trares gelbrotgefährdet zur Pause raus. Bei Trares, der den Rücktransfer von Seegert stets forcierte, ist der 25-Jährige eine feste Größe.

"Sie haben immer wieder an mir gebohrt", erinnert sich der Mannheimer, der mit seinem Zwillingsbruder Nico im Stadtteil Käfertal eine Männer-WG bildet und einst von seinem Jugendtrainer Walter Feth vom Stürmer zum Abwehrspieler umfunktioniert wurde.

Mit einem freien Geist, so der Wunsch von Trares, soll Seegert nun das Spiel im Emsland angehen. Und auch eine gute Leistung wird nötig sein, um den nur zwei Punkte schlechter dastehenden SVM zu bezwingen. Mit Deniz Undav (zwölf Tore und neun Vorlagen) stellen die Meppener den Topscorer der Liga. "Aber sie haben auch kleine, flinke und schnell anlaufende Spieler in ihren Reihen", weist der Coach auf weitere starke Kräfte beim Gegner hin.

Unterschätzen wird man den SV Meppen jedenfalls nicht. Trares erinnerte in diesem Zusammenhang an das Hinspiel, in dem die Emsländer eine halbe Stunde lang bis zu einer Hinausstellung stark auftrumpften. "Wir sind gewarnt und haben Respekt vor dem Gegner, aber wir fahren da mutig hin", kündigt Trares an.

Auf den Einsatz von Raffael Korte muss der Bensheimer in Meppen verzichten, hofft aber auf die Rückkehr dessen Zwillingsbruders Gianluca.