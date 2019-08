Von Michael Wilkening

Mannheim. Der Abgang von Marco Meyerhöfer bedeutete für den SV Waldhof Mannheim vor der Saison einen immensen Verlust. Beim 4:0-Sieg der Waldhöfer am Montagabend gegen den TSV 1860 München stellte Jan-Hendrik Marx eindrucksvoll unter Beweis, dass er die Lücke auf der rechten Seite schließen kann. Das liegt auch an seinem Partner.

Es ist gut, dass am Ende doch immer noch entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Als Jan-Hendrik Marx kurz vor Schluss noch einen seinen vielen Offensivläufe startete, brandete im gesamten Stadion großer Beifall auf. Am Montag hat sich der Rechtsverteidiger in die Herzen der Fans gespielt und spätestens bei den Feierlichkeiten nach dem ersten Sieg in der Dritten Liga war es nicht mehr wichtig, dass Marx vor ein paar Monaten noch das Trikot der Offenbacher Kickers trug. Der 24-Jährige ist kein Spieler eines Erzrivalen mehr, sondern jetzt ein Waldhöfer.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Bernhard Trares, Trainer SV Waldhof: Es war wichtig, dass wir nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde durch eine Standardsituation in Führung gegangen sind. Da waren wir auch mal dran. In der zweiten Halbzeit haben wir danach viele Chancen kreiert, das 1:0 war für uns ein Dosenöffner. Es war wichtig für die Jungs, dass sie [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Bernhard Trares, Trainer SV Waldhof: Es war wichtig, dass wir nach einer ausgeglichenen ersten halben Stunde durch eine Standardsituation in Führung gegangen sind. Da waren wir auch mal dran. In der zweiten Halbzeit haben wir danach viele Chancen kreiert, das 1:0 war für uns ein Dosenöffner. Es war wichtig für die Jungs, dass sie sich belohnt haben. Jetzt kann das Pokalspiel gegen Frankfurt kommen, auf das wir uns ganz normal vorbereiten werden. > Daniel Bierofka, Trainer TSV 1860 München: Unser Spiel kann man ganz einfach so umschreiben: Fehlende Konsequenz vorne und hinten. Nach dem Rückstand haben wir uns vom Waldhof klassisch auskontern lassen. > Michael Schultz, Innenverteidiger SV Waldhof: Das 4:0 ist jetzt mal ein Zeichen. Es war wichtig, dass wir unser Spiel durchgezogen haben, deshalb haben wir uns belohnt. Jetzt haben wir ein richtiges Highlight vor der Brust. Mit so einem Ergebnis im Rücken können wir selbstbewusst und ohne Druck in das Spiel gegen die Eintracht gehen. miwi

[-] Weniger anzeigen

"Ich möchte meine eigenen Fußstapfen hinterlassen", hatte Marx gesagt, wohlwissend, dass die Erwartungen an die Schaffenskraft eines Rechtsverteidigers aktuell besonders hoch sind, nachdem Marco Meyerhöfer im Aufstiegsjahr exzellente Leistungen in Serie zeigte und deshalb zum Zweitligisten wechselte beziehungsweise befördert wurde. Marx ist der Nachfolger von Meyerhöfer und zeigte nach drei durchschnittlichen Partien zum Beginn der Saison, dass die Waldhof-Fans sich wohl keine Sorgen machen brauchen, dass die Schokoladenseite der vergangenen Spielzeit zum Sorgenkind werden könnte. Marx hat einen etwas anderen Spielstil als Meyerhöfer, ist in seinen Aktionen viel geradliniger, während sein Vorgänger spielstärker ist.

Gegen den TSV 1860 München sorgte der Neu-Waldhöfer in jedem Fall für mächtig Betrieb mit seiner Art, Fußball zu spielen, dass immer wieder ein Raunen durchs Stadion ging, wenn sich der Verteidiger blitzschnell zum Rechtsaußen verwandelte. Der starke Auftritt von Marx hatte viel damit zu tun, dass er Maurice Deville an seiner Seite hatte, der so gut spielte und damit Aufmerksamkeit auf sich zog, dass Raum für den Rechtsverteidiger entstand. Der rechte Offensivmann brillierte nicht nur mit seinem feinen Pass vor dem 3:0 von Gianluca Korte. Damit setzte sich fort, was während des Aufstiegsjahres Alltag war: die rechte ist beim SV Waldhof die Schokoladenseite.

Gegen die Münchner Löwen fielen aber nicht nur Marx und Deville positiv auf, beim klaren 4:0-Sieg - Tore: Michael Schultz (32.), Korte (49., 53.), Dorian Diring (89.) - überzeugten die Mannheimer als komplettes Team. Auffällig ist in den ersten vier Partien, dass die Waldhöfer in der Defensive viel stabiler wirken als im Vorjahr. Zwei Gegentreffer kassierte der SVW bislang nur, beide fielen nach gegnerischen Eckbällen.

Das bedeutet, dass die Mannheimer beim Verteidigen von Standardsituationen nachlegen können, andererseits aus dem Spiel heraus aber nur schwer zu knacken sind.

Die besten Bilder von Waldhof gegen 1860























Das gibt dem gesamten Team viel Sicherheit und hat zwei grundlegende Ursachen. Weil mit Kevin Conrad ein gelernter Innenverteidiger als linker Verteidiger aufläuft, fehlt der linken Seite einerseits etwas Elan im Spiel nach vorne, doch der defensiv denkende Mannschaftskapitän sorgt gleichzeitig für Absicherung nach hinten.

Außerdem ist das Mittelfeld-Zentrum der Waldhöfer deutlich schwerer zu überspielen, weil neben Staubsauger Marco Schuster mit Benedict Dos Santos oder Max Christiansen ein zweiter Akteur mit defensiver Denkweise in der Zentrale spielt. Im Vorjahr wirbelte der zum FC Bayern gewechselte Timo Kern mächtig nach vorne, entblößte dabei aber zeitweilig die eigene Abwehr.

Spannend wird zu beobachten sein, wie sich die Mannheimer mit ihrer leicht gewandelten Struktur auf dem Feld am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt bewähren. Gegen den Europa-League-Halbfinalisten aus Hessen steht um 15.30 Uhr die erste Runde im Pokal auf dem Programm.

Das Stadion ist mit über 24.000 Zuschauern ausverkauft "Das ist ein Highlight, darauf freuen wir uns alle", sagte Doppeltorschütze Korte nach dem Match am Montagabend. "Einige von uns haben noch nie im DFB-Pokal gespielt", fügte der Mittelfeldspieler an.

Das ändert aber nichts daran, dass die Überzeugung vorhanden ist, auch den Favoriten aus der Bundesliga schlagen zu können. Helfen soll dabei erneut die rechte Seite.