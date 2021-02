Von Daniel Hund

Mannheim. Siege sind immer schön. Manche schmecken aber besonders süß. Ob der 2:0 (2:0)-Auswärtssieg des 1. FC Kaiserslautern beim SV Waldhof so einer war? Dumme Frage: Ein kurzer Blick in die Gesichter der FCK-Spieler genügte, um das zu erkennen. Da war so ziemlich alles in Bewegung, was in Bewegung sein kann. Die "Roten Teufel" ließen es in Mannheim krachen. Feierten und tanzten.

Wenig später formierten sich die Südwestderby-Helden im Carl-Benz-Stadion zu einem Kreis. Arm in Arm standen sie da, ehe Neu-Trainer Marco Antwerpen das Wort ergriff. Er brüllte: "Auswärts gewinnen und dann noch ein Derby, mehr geht nicht Jungs."

Ein Satz, der gut hörbar durch den Mannheimer Fußball-Tempel hallte. Die "Buwe" standen nur ein paar Meter daneben, aber ob sie ihn auch wahrgenommen haben? Eher nicht. Sie befanden sich in ihrer eigenen Welt. Einer Welt aus Frust und Trauer: So viel gewollt und am Ende nichts umgesetzt.

Da war kein Biss, kaum Kampf, wenig Leidenschaft. Das Derby-Feuer fehlte. Vor allem vor der Pause wirkte der Waldhof wie eine Schüler-Mannschaft. Ganz brave Jungs in Blau und Schwarz.

Ganz anders die Gäste aus der Pfalz. Sie kämpften um jeden Ball, waren gewillt auch mal das Unmögliche möglich zu machen. Mit viel Herz – aber ohne Glanz. Mit einfachsten Mitteln, hoch und weit, versuchten sie ihr Glück. Und das reichte. Doch bei all dem Lob für den abgestürzten Ex-Meister, der im Tabellenkeller der Dritten Liga angekommen ist: Es spricht nicht für den Charakter einer hoch bezahlten Mannschaft, dass offenbar bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Saison nötig war, um endlich mal die Ärmel hochzukrempeln.

Vor dem Kasten waren die Erben von Fritz Walter eiskalt. Hendrik Zuck (14.) und Marius Kleinsorge (20.) schockten den SVW früh. Aber auch regelkonform? Hinter dem 0:1 steht ein Fragezeichen: Kurz vor dem Treffer hebt FCK-Stürmer Marvin Pourie seinen Ellenbogen und hämmert ihn Marco Schuster – wohl unabsichtlich – ins Gesicht. Der bleibt liegen, Zuck trifft. "Das war ein klares Foul", ärgerte sich Mannheims Dominik Martinovic, "das Tor darf man nicht geben."

Eine weitere knifflige Entscheidung: Für eine beidbeinig eingesprungene Grätsche mit Anlauf von Anas Ouahim gegen Gerrit Gohlke auf Höhe der Mittellinie gab’s von Schiedsrichter Thorben Siewer nur die gelbe Karte. Das hatte wenig mit Fußball zu tun, eher mit Käfigkampf.

Wie auch immer, was bleibt, ist eine Pleite, die tunlichst vermieden werden sollte. Und vor allem für einen war die Niederlage nur schwer zu verdauen: Kapitän Marcel Seegert. Als alles vorbei war, schlich er gedankenversunken übers Rasen-Rechteck. Die Schultern hingen, die Mundwinkel auch.

Als gebürtiger Mannheimer wusste er genau, dass in der Nacht auf Sonntag wohl nicht an Schlafen zu denken sein dürfte. Seegert, der Geknickte: "Es tut extrem weh. Wir werden ein, zwei Tage brauchen." Doch der Defensiv-Haudegen ist keiner, der in Selbstmitleid versinkt. "Danach werden wir uns schütteln und uns wieder zusammen raufen." Sagte er.

Oder anders: Wehen-Wiesbaden, das am Samstag in Mannheim gastiert, soll den Derby-Frust zu spüren bekommen. Dass man gegen den Zweitliga-Absteiger die Kurve bekommt, ist keine Selbstverständlichkeit, aber machbar. Denn eines war am Samstag jedem Waldhof-Sympathisanten klar: Die "Buwe" können es besser. Viel besser.

Und so wird ein Derby-Samstag in Erinnerung bleiben, der für den Anhang schon traurig begann: Vor der Partie fand ein Trauermarsch der "City Boys 85" statt. Die Fan-Gruppierung des SV Waldhof gedachte ihrem verstorbenen Mitstreiter Angelo. Mit Kerzen und Blumen.

SV Waldhof: Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Hofrath (75. Roczen) - Saghiri (65. Jurcher), Schuster - Costly, Gouaida (58. Christiansen) , Garcia (58. Jastrzembski) - Martinovic.

Kaiserslautern: Spahic - Kleinsorge (61. Skarlatidis), Winkler, Sickinger (82. Ritter), Zimmer - Rieder - Zuck (71. Senger), Ouahim, Ciftci, Redondo - Pourie (82. Hanslik).

Schiedsrichter: Siewer (Olpe); Tore: 0:1 Zuck (14.), 0:2 Kleinsorge (20.).