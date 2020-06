Mannheim. (dpa) Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Trainer Bernhard Trares vom Drittligisten Waldhof Mannheim wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das kommende Heimspiel gegen Preußen Münster am Samstag (14 Uhr) belegt.

Während eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschafts-Offiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadion-Innenraum zu sein, erklärt der DFB. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Der Coach der Kurpfälzer hatte bei der 0:2-Niederlage in Ingolstadt am Mittwochabend nach 27 Minuten die Rote Karte gesehen, weil er sich über Schiedsrichter Robert Kempter aufgeregt hatte. Nach Abpfiff hatte er dem Referee Parteilichkeit vorgeworfen. Trares hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Update: Freitag, 26. Juni 2020, 15.55 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Drittligist SV Waldhof Mannheim glaubt nach dem 0:2 beim FC Ingolstadt nicht mehr an den Aufstieg. Zudem rechnet Trainer Bernhard Trares nach seiner Roten Karte wegen Meckerns mit einer weiteren Bestrafung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Ich muss wohl mit einer Strafe rechnen, aber ich kann ja nicht alles immer für mich behalten", sagte der Waldhof-Trainer am Donnerstag. Aus seinem Ärger über Schiedsrichter Robert Kempter machte der 54-Jährige weiter kein Geheimnis.

Der Unparteiische hatte den Mannheimern Mittwochabend beim Stand von 0:0 einen Treffer von Kevin Koffi aberkannt, nachdem er zunächst regelkonform auf Tor für den SVW entschieden hatte. Anschließend brachte Kempter die Mannheimer mit einem umstrittenen Elfmeterpfiff für Ingolstadt gegen sich auf. "Die Unparteiischen waren parteiisch", sagte Trares nach der Partie bei Magenta Sport.

Trotz des Frusts richtete Trares den Blick auf die nächste Begegnung des Tabellensiebten. "Natürlich werden wir alles versuchen, aber wir müssen realistisch sein", sagte Trares vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SC Preußen Münster. Angesichts von drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und einem schlechteren Torverhältnis rechnet der Waldhof-Coach nicht mehr mit einem Durchmarsch des Aufsteigers. Nach abgesessener Gelbsperre kehrt Top-Torschütze Gianluca Korte in den Kader zurück.