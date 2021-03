Mannheim. (zg/dh) Noch ist nicht klar, in welcher Liga der SV Waldhof in der nächsten Saison spielen wird. Mittlerweile hat der Verein vom Alsenweg die Lizenzierungsunterlagen für die 2. Bundesliga bei der DFL und die Zulassungsunterlagen für die 3. Liga beim DFB eingereicht. DFB und DFL werden die Unterlagen prüfen. Abgabeschluss war der heutige Montag.

"In diesem Jahr war das Zulassungsverfahren für die 3. Liga und die Lizenzierung für die 2. Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie noch intensiver. Mit größter Sorgfalt haben wir die jeweiligen Unterlagen zusammengestellt", sagt Waldhofs Geschäftsführer Markus Kompp und ergänzt: "Durch die Pandemie sind Planungen für die nächsten 1,5 Jahre natürlich schwierig und wir haben uns daher für eine sehr konservative und vorsichtige Planung entschieden."

In den nächsten Wochen will der SVW auch abseits des Rasens seine Hausaufgaben machen und an den finanziellen, strukturellen und infrastrukturellen Aufgaben für das Bestehen in beiden Ligen arbeiten. Wichtig sei, dass man sich trotz der schwierigen Zeiten auf seine Partner und Sponsoren verlassen kann.

"Ebenso bedanken wir uns beim Aufsichtsrat, sowie bei der Familie Beetz für die bisherige Unterstützung", ergänzt Kompp. Foto: vaf