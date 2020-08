Mosbach-Neckarelz. (rodi) Der SV Waldhof hat seine erste Pflichtaufgabe der Saison 2020/21 erfolgreich gemeistert. In der dritten Runde des bfv-Pokals gewann der Drittligist beim Odenwälder Landesligisten Türkspor Mosbach, der die Vorsaison als Tabellendritter abgeschlossen hat, mit 2:1 (2:0). Die Sympathien galten beim Abpfiff den Hausherren, die ihre Haut teuer verkauften. "Wir haben genug Torchancen gehabt und diese leichtfertig vergeben. Der Gegner ist dann, wie in solchen Spielen üblich, über sich hinausgewachsen", atmete Mannheims Trainer Patrick Glöckner nachher auf.

Er verzichtete auf Jan-Hendrik Marx, Jan Just und Gerrit Gohlke sowie auf die beiden jüngsten Neuzugänge Hamza Saghiri und Marcel Costly wegen Trainingsrückstandes. Glöckner hatte sich sein Debüt vermutlich leichter vorgestellt, denn mit Ruhm bekleckerte sich der klassenhöchste Vertreter nicht.

Der Auftakt aber hätte nicht besser sein können, denn Arianit Ferati traf schnell zum 0:1 (3.). Das 0:2 verpasste zunächst Marco Schuster, der alleinstehend an Torwart Dominik Samija scheiterte (23.). Kurze Zeit später klappte es besser, Rafael Garcias Flanke verwertete Dominik Martinovic zum 0:2 (30.).

Im zweiten Abschnitt schlugen die Mosbacher eiskalt zu. "Wie heißt es schön, Ecke und Tor", kündigte der Stadionsprecher den Treffer an. Eine richtige Zuordnung gab es in dieser Szene in der SVW-Abwehr nicht und Memis Ünsal verkürzte auf 1:2 (60.). Die Amateure spielten offensiv und wild entschlossen nach vorne, doch die Verlängerung blieb dem SV Waldhof erspart. "Ich kann morgen nicht mehr laufen", meinte Türkspors Mittelfeldspieler Onur Satilmis nach 90 intensiven Minuten.

Am Samstag um 18 Uhr trägt der SV Waldhof das Pokal-Halbfinale aus dem Vorjahr aus. Beim ASC Neuenheim wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein. Die Heidelberger gewannen gestern Abend ihr Drittrundenspiel des diesjährigen Pokalwettbewerbs gegen den Odenwälder Landesligisten FC Grünsfeld mit 4:1. Die Torschützen nach dem 0:1 für die Gäste (30./Markus Kraft) waren Arik Edelmann (38.), Dominik Räder (73.), Dorian Weiß Mare (76.) und Marcus Meyer (90.).

TS Mosbach: Samija – Ünsal, Artun (71. Akcelik), Hauk, Springer – Türkyilmaz, Gülmez (38. Videc) – Kaplan, Satilmis, Yilmaz (56. Sajic) – Karic (56. Erdogan).

SV Waldhof: Scholz – dos Santos (66. Kouadio), Verlaat, Seegert, Hofrath (46. Donkor) – Christiansen, Schuster – Ferati (66. Shala), Ünlücifci (46. Gouaida), Garcia – Martinovic.

Schiedsrichter: Heiker (Sulzfeld); Zuschauer: 500, Tore: 0:1 Ferati (3.), 0:2 Martinovic (30.), 1:2 Ünsal (60.).