Mannheim. (rodi) Der SV Waldhof stellt die Weichen für die Zukunft. Die offizielle Spieltags-Pressekonferenz für das kommende Spitzenspiel am Samstag um 14 Uhr beim MSV Duisburg war schon beendet, da vermeldete der Klub via Pressemitteilung die Verlängerung des Vertrages von Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter. Etwas nebulös klingt nur die Formulierung: Der Vertrag wurde langfristig verlängert. Eine genaue Laufzeit gab wurde nicht bekannt gegeben, so wie man es auch im vergangenen November nicht tat, als eine Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Markus Kompp verkündet wurde.

"Für uns war immer klar, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen werden. Nach der tollen Saison und dem Aufstieg wollen wir den Verein in der Liga etablieren und weiterhin für offensiven und attraktiven Fußball stehen. Hierfür gilt es nun die Weichen zu stellen und den SV Waldhof Mannheim im sportlichen Bereich weiter zu entwickeln. Ich freue mich sehr auf diese spannende und herausfordernde Aufgabe", wird Kientz zitiert, der schon vor einigen Wochen den Vertrag unbemerkt von der Öffentlichkeit per Handschlag verlängerte.

Vor gut zwei Jahren begann Kientz seine Arbeit beim SV Waldhof und fehlenden Eifer konnte man dem 47-Jährigen bisher wahrlich nicht nachsagen. Bevor es zu einer Spielerverpflichtung kommt, werden potenzielle Neuzugänge von Kientz selbst und seinem Mitarbeiterstab mehrfach gescoutet. Unter Kientz gelangen mit den Verpflichtungen von Valmir Sulejmani, Max Christiansen, Jan-Hendrik Marx, Timo Königsmann oder auch Arianit Ferati zahlreiche Glücksgriffe. Auf all diese Spieler haben inzwischen auch schon höherklassige Vereine ein Auge geworfen.

So kommt es sicher auch nicht ganz zufällig, dass sich der SVW als Aufsteiger in die 3. Liga als bester der vier Neulinge im vorderen Tabellenbereich tummelt und sogar noch den Durchmarsch in die 2. Bundesliga schaffen kann. Am vergangenen Sonntag verpasste es der SVW durch das 1:1 gegen Carl Zeiss Jena, mit dem Tabellenzweiten FC Ingolstadt nach Punkten gleichzuziehen, doch alle drei vor Waldhof platzierten Teams, neben Ingolstadt auch die SpVgg Unterhaching und der MSV Duisburg, gaben Punkte ab.

So musste sich der kommende Waldhof-Gegner Duisburg in Zwickau mit 0:1 geschlagen geben. Die Patzer der Konkurrenz, die schon tags zuvor spielte, entpuppten sich als Ballast für den MSV und deren Coach Thorsten Lieberknecht machte bei seiner Mannschaft eine "mentale Stresssituation" geltend. Ohne die beiden Routiners Marvin Compper (Muskelfaserriss) und Moritz Stoppelkamp (Gelbsperre) schien die Mannschaft dem Druck nicht gewachsen zu sein. Torjäger Stoppelkamp aber wird am Samstag wieder spielberechtigt sein und der SVW-Verteidigung alles abverlangen. Ein echter Prüfstein für die Defensive der Mannheimer, die mit sieben Gegentoren in den letzten zehn Partien nicht viel anbrennen ließ.

Update: Donnerstag, 20. Februar 2020, 17.58 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Nach der Unruhe der vergangenen Tage über auslaufende Verträge hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim die Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz ausgedehnt. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag wurde langfristig verlängert, teilte der Verein am Donnerstag mit. "Die Kontinuität auf dieser Schlüsselposition ist ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung. Wir alle sind von Jochen Kientz' Fähigkeiten überzeugt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Geldgeber Christian Beetz.

Noch am Mittwoch hatte die Führung des SV Waldhof Kapitän Kevin Conrad für dessen Aussagen zu auslaufenden Spielerverträgen gerügt. Conrad hatte gesagt, dass "in der Kabine fast über nichts anderes geredet" werde als über das Vertragsthema. Er äußerte sich aus Sorge, weil sich in den zurückliegenden Wochen wenig getan habe. Conrad bezeichnete den Umgang mit verdienten Spielern als "Unding".

Der SV Waldhof Mannheim setzt weiter auf die Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz. Der Vertrag des 47-Jährigen wurde langfristig verlängert.https://t.co/0DyFo0aN8y#WirsindWaldhof #svw07 pic.twitter.com/k5uSUqOS8m — SV Waldhof Mannheim (@svw07) February 20, 2020

Die Mannschaft und Trainer Bernhard Trares, dessen Vertrag bis jetzt ebenfalls nur bis Saisonende läuft, hoffen derweil auf einen Sieg im Topspiel beim Spitzenreiter MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr). Mit drei Punkten im Duell der früheren Bundesligisten würde der Aufsteiger Waldhof bis auf zwei Zähler an den MSV heranrücken. "Das ist ein spielstarker Gegner mit tollen Einzelspielen, aber wir können sie schlagen", sagte Stürmer Valmir Sulejmani und erinnerte an das Hinspiel in Mannheim, das der SVW mit 4:3 gewann.

Der Einsatz von Ergänzungsspieler Benedict dos Santos (Hüftprellung) ist fraglich, ansonsten kann Trares auf die Stammformation der zurückliegenden Wochen setzen.