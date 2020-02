Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den vierten Heimsieg der Saison verpasst und steht nicht mehr auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Die Kurpfälzer kamen am Sonntag nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg hinaus und rutschten vom dritten auf den vierten Rang ab. Die Gäste schafften in der Nachspielzeit durch ein Tor von Sören Bertram (90.+1) noch den Ausgleich, nachdem Valmir Sulejmani den Aufsteiger in der 53. Minute in Führung geschossen hatte. Mannheims Trainer Bernhard Trares ärgerte sich über den späten Gegentreffer: "Das Tor fällt aus einer Situation, die du einfach verhindern kannst. Aufgrund einer Unachtsamkeit geben wir zwei Punkte ab." Mit der generellen Leistung seiner Mannschaft war der der Übungsleiter zufrieden. "Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, aber wir hatten auch Vorteile. Valmir lässt eine 100-prozentige Chance liegen. Es war klar, dass Magdeburg am Ende alles nach vorne wirft. Wir haben fantastisch verteidigt und haben kaum etwas zugelassen." Timo Königsmann ging mit dem Endergebnis konform: "Das Unentschieden geht in Ordnung. Wenn wir die Führung ein paar Sekunden länger über die Zeit retten, gewinnen wir. Die Art und Weise tut weh, aber das Unentschieden ist für uns kein Weltuntergang."

Zwar war das späte 1:1 aus Mannheimer Sicht unglücklich, allerdings übten die Magdeburger in der Schlussphase viel Druck aus und hatten schon vorher gute Chancen auf einen Treffer. Die Waldhöfer hatten wiederum einige Konterchancen ausgelassen und damit die vorzeitige Entscheidung verpasst. Gäste-Trainer Claus-Dieter Wollitz sah das Ergebnis am Ende als verdient an: "Der Ausgleich war mehr als verdient. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Wir hatten eine gewisse Dominanz und haben versucht, nach vorne zu spielen. Nach dem Rückstand habe ich sehr viel Willen und Überzeugung gesehen."