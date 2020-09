Von Ronny Ding

Dresden. Ein großes Spiel endete mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Der SV Waldhof trotzte dem Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden nach einer starken Vorstellung einen Punkt ab, zum Sieg fehlten nur vier Minuten. Waldhofs Max Christiansen kurz vor der Pause (42.) und Christoph Daferner kurz vor dem Abpfiff (87.) sorgten für die Tore.

Trainer Patrick Glöckner schickte die gleiche Startelf wie beim 2:2 am letzten Montag gegen Viktoria Köln aufs Feld. Bei Dynamo Dresden feierte Torwart Kevin Broll ein Wiedersehen mit seinem Jugendverein. Über den FC Homburg und Sonnenhof Großaspach zog es ihn im letzten Jahr in die sächsische Metropole.

Sein Können war schon nach 70 Sekunden gefragt. Gegen Arianit Ferati klärte zum Eckball (2.). Danach gaben die Dynamos Volldampf. Mehrfach näherten sie sich über die linke Waldhofseite dem Gästetor an, vor allem Agyemang Diawusie beschäftigte die Gäste. Die erste Dynamo-Möglichkeit entwickelte sich auch über diese Seite, Daferner verpasste eine Hereingabe um Haaresbreite (6.).

Doch Waldhof konnte den Anfangselan der Dresdener bremsen und setzte Nadelstiche. Broll klärte famos gegen Anton Donkor (17.) und war auch Herr der Situation bei Abschlüssen von Rafael Garcia (26.) und Marcel Costly (28.). Dann wurde es wieder brenzlig im eigenen Strafraum. Jan-Hendrik Marx setzte beim Klärungsversuch den Ball an den Pfosten und den Abpraller schoss Panagiotis Vlachodimos neben das Gehäuse (30.).

Der SVW zwang die Sachsen nun durch aggressives Pressing zu Fehlpässen und zeigte ein gutes Umschaltspiel. Ferati passte auf Max Christiansen und dieser überwand Broll zum 0:1 (42.). "Die Art und Weise mit dem Mut nach vorne hat mir bis dahin gut gefallen. Wir haben die Pressingräume gut aufgebaut und sind verdient mit der Führung in die Pause", ging Glöckners Plan bis dahin perfekt auf.

In der Halbzeit wechselte Trainer Markus Kauczinski und brachte Torjäger Philipp Hosiner bei den Hausherren. Der Österreicher entwickelte sich im letzten Jahr im Dress des Chemnitzer FC zu einem Waldhof-Schreck und sorgte gleich für Aktivität im Angriff. Bevor er aber seine erste Chance vergab (49.), prüfte Patrick Weihrauch mit einem Freistoß Torwart Jan-Christoph Bartels. Der Keeper faustete das Geschoss über die Latte (49.). Dresden, angetrieben von den fanatischen Fans, leistete sich aber weiter Lücken in der Abwehr. Die Mannheimer kamen so auch zu sehr guten Gelegenheiten durch Jan Just (55.) und Hamza Saghiri (62.). Das hochklassige Spiel wogte hin und her, ohne dass sich zunächst eines der beiden Teams zwingende Einschussmöglichkeiten erarbeiten konnte. Dann die 75. Minute, wieder war Broll gefragt. Gegen Saghiri und Costly blieb er der Sieger.

Wahnsinn, wie die Waldhöfer hier aufspielten und auch hätten höher führen können. So blieb weiter alles an einem seidenen Faden und Dresden blies zur Schlussoffensive. Der eingewechselte Ranfford Königsdörffer vergab für Dynamo den Ausgleich, auch Bartels zeigte wie Broll starke Reflexe. So auch gegen Weihrauch (82.), hinten stand weiter die Null bei den Blauschwarzen. Bis zur 87. Minute hielt das Abwehrbollwerk der Mannheimer, doch dann überwand Daferner doch noch Bartels zum 1:1 (87.). "Dynamo Dresden kann man nicht permanent über 90 Minuten im Zaun halten. Wenn wir brutaler im Umschaltspiel sind, können wir auch das 2:0 machen, doch wir waren in einigen Situationen zu hektisch", meinte Glöckner abschließend.

Dresden: Broll – Kulke, Mai, Knipping, Löwe – Stark (78.Hartmann), Weihrauch – Diawusie (72.Königsdörffer), Horvath (46.Hosiner), Vlacodios - Daferner

SV Waldhof: Bartels – Marx, Just, Hofrath, Donkor – Christiansen, Saghiri – Costly, Ferati (77.dos Santos), Garcia (67.Boyamba) – Martinovic (84.Shala)

Schiedsrichter: Koslowski (Berlin), Zuschauer: 10 035, Tore: 0:1 Christiansen (42.), 1:1 Daferner (87.)