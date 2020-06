Mannheim. (rodi) "Es war ein 0:0 der besseren Sorte", schaute Waldhof-Kapitän Kevin Conrad auf die Regenschlacht bei der SpVgg Unterhaching am Mittwoch zurück. Besonders angetan hatten es dem 29-Jährigen, der den SVW zum Saisonende in Richtung Regionalligist SV Elversberg verlassen wird, die Platzverhältnisse.

"Die Bedingungen haben hier auch ihren Teil zu unserem guten Spiel beigetragen, denn der Platz war allererste Sahne. Da sieht man mal, was möglich ist, wenn man einen guten Platz zum Spielen hat. Wir haben den Ball laufen lassen und es sagt eigentlich alles, wenn ein gegnerischer Innenverteidiger einen Wadenkrampf bekommt", hob er die spielerische Überlegenheit des SVW hervor.

Über das Ergebnis sagt er: "Aufgrund des Chancenverhältnisses ist es ein gerechtes 0:0. Ob das ein Punktverlust ist, weiß ich nicht, weil Unterhaching ja auch noch ein Konkurrent um den Aufstieg ist." Die besseren Karten im Aufstiegskampf dieser beiden Teams hat somit immer noch der SV Waldhof, auch wenn der Rückstand der Kurpfälzer auf den Relegationsplatz auf drei Punkte anwuchs. "Unser 0:0 in Unterhaching hat keinem der beiden Teams so richtig weitergeholfen. Nur mit einem Dreier wäre man wieder ganz oben herangekommen", sagte Trainer Bernhard Trares.

Weil aber nach wie vor fast die halbe Liga noch aufsteigen kann und sich deshalb auch in den nächsten Wochen noch die Punkte gegenseitig abnehmen wird, schenkt der Coach die letzten Saisonspiele nicht ab. "Der Glaube geht natürlich nie verloren, solange man noch in Schlagdistanz liegt. Es ist noch alles möglich", sagte er.

Ein Sieg im kommenden Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen die SG Sonnenhof Großaspach wäre also nicht unwichtig. Die Großaspacher haben kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt, zeigten den Gegnern zuletzt aber die Zähne und haben seit dem Re-Start mit acht Punkten sogar einen Zähler mehr geholt als Waldhof. "Sie haben mit ihrem neuen Trainer einen erfahrenen Mann, der weiß, wie man mit einer Mannschaft in solch einer Situation umgeht", urteilt Trares über Hans-Jürgen Boysen, der sich aus alter Freundschaft noch einmal überreden ließ, die SG bis zum Saisonende zu coachen.

Boysen ließ in den englischen Wochen praktisch im Wechsel zwei komplett verschiedene Teams auflaufen, um die Belastung für jeden einzelnen Spieler in Grenzen zu halten. Zwei komplette Teams bekommt Trares schon seit Wochen nicht mehr zusammen, er hofft aber auf die Rückkehr des seit zwei Wochen verletzten Maurice Deville.

Update: Donnerstag, 18. Juni 2020, 18.47 Uhr