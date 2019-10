Von Ronald Ding

München. Es hätte die Geschichte des Mounir Bouziane werden können. Fast ein Jahr war der Franzose mit algerischen Wurzeln verletzungsbedingt außer Gefecht. In seinem dritten Drittligakurzeinsatz war die Rolle des Helden für seinen SV Waldhof bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern fast schon an ihn vergeben. Gerade einmal sechs Zeigerumdrehungen war der 28-Jährige nach seiner Einwechslung auf dem Feld, als er 17 Minuten vor dem Ende eiskalt zur 2:1-Führung für die Mannheimer traf.

Gekommen war er zuvor für Kevin Koffi, der auch im 13. Saisonspiel ohne Torerfolg blieb, aber von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurde. "Ich freue mich natürlich, dass ich ein Tor gemacht habe und auch wieder fit bin, aber es ist natürlich ein Beigeschmack dabei, weil wir so spät noch ein Standardgegentor bekommen haben. Aber Bayern war sehr stark und das Unentschieden auch gerecht. Es war natürlich schade, dass wir durch die gelb-rote Karte gegen Max Christiansen geschwächt wurden, gerade als wir nach dem Ausgleich diese Druckphase hatten", konnte sich Bouziane im ersten Moment nicht so richtig über sein Erfolgserlebnis freuen.

Aufgewertet wird sein Treffer aber zweifellos aufgrund der Tatsache, dass es ein Unterzahltor war. Und wie sieht es mal mit einem Einsatz von Beginn an aus? Da will sich der frühere Freiburger nicht unter Druck setzen. "Ich schaue einfach, dass ich von Training zu Training fitter werde. Wenn der Trainer denkt, dass es so weit ist, dass ich von Anfang an spielen darf, dann werde ich das so annehmen und alles geben", kündigt er schon mal an.

Sein Coach Bernhard Trares will Bouziane weiterhin Spielpraxis geben, denkt aber noch nicht an einen Einsatz in der Startelf. "Man sieht, dass er noch nicht fit ist", verweist Trares auf die lange Ausfallzeit seines Angreifers, hofft aber sicher auf weitere Jokertore von Bouziane.

Zum Sieg reichte es nach der Bayern -Führung von Kwasi Friedt (30.) und dem Ausgleich von Michael Schultz (60.) nicht, weil ein Ex-Waldhöfer etwas dagegen hatte, denn das letzte Wort im Aufsteigerduell hatte Timo Kern.

Der Hockenheimer hatte mit 17 Toren und 10 Vorlagen seinen Beitrag zur letztjährigen Meisterschaft des SVW geleistet und trägt nun stolz das Bayern-Jersey. Mit seiner Erfahrung soll er die jungen Wilden führen, doch er sagt auch: "Ich sehe mich gar nicht so als Leitwolf. Das können andere im Team viel besser." Zu SVW-Spielern hält er weiterhin Kontakt und schaute auch am Vortag des Spiels im Mannschaftshotel der Waldhöfer vorbei.

Zumindest bei einem ehemaligen Mitspieler aber machte sich Kern sehr unbeliebt. SVW-Kapitän Kevin Conrad: "Es fühlt sich jetzt mehr wie ein Punktverlust als ein Punktgewinn an. Außerdem war ich Timo beim Eckball zugeteilt, wurde aber im Strafraum von Nicolas Feldhahn geblockt", war Conrad beim 2:2 machtlos. Nach Magdeburg (8) sind die Mannheimer mit sieben Punkteteilungen weiter die Remiskönige der 3. Liga. Conrad hofft, dass mit der Rückkehr noch weiterer bislang verletzter Spieler wie Bouziane dann aus Unentschieden wieder mehr Siege werden.