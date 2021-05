Mannheim. (wob) Der SV Waldhof steht möglicherweise vor einer spektakulären Neuverpflichtung. Nach RNZ-Informationen ist der Drittligist an Mark Schnatterer interessiert. Der 35-jährige Offensivspieler ist nach 13 Jahren und über 450 Spielen mit mehr als 150 Toren Publikums-Liebling und Kult-Spieler beim 1. FC Heidenheim, wird aber für die kommende Runde keinen Vertrag mehr beim Zweitligisten erhalten. Der gebürtige Heilbronner, der seit Oktober 2020 nicht mehr in der Startelf stand und auch gestern gegen Sandhausen nur eingewechselt wurde, könnte zu der Führungs-Persönlichkeit werden, die dem Waldhof in dieser Runde fehlte. Gegen den SVS bereitete Schnatterer den Siegtreffer zum 2:1 vor.