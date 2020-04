Waldhof-Kapitän Kevin Conrad und Co. trainieren nicht, sie sind in Kurzarbeit. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Kevin Conrad hat das Beste aus der aktuellen Lage gemacht und das schöne Wetter an den Feiertagen genutzt, um Mußestunden mit seiner Familie zu verbringen. An die Situation hat sich der Kapitän des SV Waldhof Mannheim inzwischen gewöhnt, denn seine Kollegen und er befinden sich bereits seit dem 18. März im Wartezustand.

Ursprünglich war am Wochenende das Topspiel in der Dritten Liga bei der SpVgg Unterhaching angesetzt, aber wegen der Spielpause aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb auch für den aktuellen Tabellenzweiten. Ob die Saison fortgesetzt wird und unter welchen Voraussetzungen das geschehen könnte, ist völlig offen. Vorerst haben sich die Klubs auf eine Spielpause bis zum 30. April geeinigt – wie es danach weitergehen soll, ist offen.

"Wir haben keinen neuen Kenntnisstand", sagte Conrad am Osterwochenende. Einige Konkurrenten haben mittlerweile wieder das Training auf dem Platz aufgenommen und in Kleingruppen zumindest wieder etwas Umgang mit dem Spielgerät. Das ist bei den Waldhöfern nicht der Fall, noch ist kein Termin bekannt, an dem die Blau-Schwarzen das leichte Training am Alsenweg aufnehmen. Weil der Klub seine Profis in Kurzarbeit geschickt hat, sind die Spieler aktuell völlig auf sich alleine gestellt.

Das Trainerteam darf keine Trainingspläne verschicken, um die staatlichen Leistungen des Kurzarbeitergelds nicht zu gefährden. Die Folge ist, dass sich die Akteure des Tabellenzweiten seit fast vier Wochen nur eigenständig und notdürftig fithalten können. Wettkampftauglich sind Conrad und seine Kollegen nicht (mehr). "Wenn die Saison fortgesetzt werden sollte, haben wir einen Wettbewerbsnachteil", sagte der Kapitän.

Innerhalb der Drittligisten gibt es Anhänger für unterschiedlichste Szenarien, die in der kommenden Woche besprochen werden sollen. Manche Klubs sprechen sich – analog zu den Bundesligen – dafür aus, die Saison ab Mitte Mai ohne Zuschauer zu beenden. Durch "Geisterspiele" gingen zwar Zuschauereinnahmen verloren, aber Gelder aus der TV-Vermarktung würden fließen – und es würde einen sportlichen Kampf um die Auf- und Abstiegsplätze geben.

Gegen derlei Überlegungen gibt es große Kritik. "Sollte dieser Fall eintreten, ist der Gang zum Insolvenzgericht unumgänglich", sagte Tobias Leege, der Vorstandssprecher des FSV Zwickau. Der Hintergrund: Wird die Saison fortgesetzt, können die Klubs kein Kurzarbeitergeld mehr beantragen. Die Kosten steigen dadurch, die Einnahmen bleiben aber weiterhin aus. Auch die Mannheimer lehnen eine Fortsetzung der Spielzeit unter diesen Voraussetzungen ab. Alle Maßnahmen des SV Waldhof deuten vielmehr darauf hin, dass sie mit einem Abbruch der Saison rechnen. "Glauben Sie, dass noch gespielt werden kann?", fragte Markus Kompp vor zehn Tagen provokativ. Über Ostern war der SVW-Geschäftsführer nicht erreichbar.

Die Mannheimer könnten bei einem Abbruch der Saison als Sieger dastehen, sofern der Tabellenstand nach dem 27. Spieltag am 8. März gewertet wird. Als Zweiter wären sie zum Aufstieg in die 2. Liga berechtigt. Allerdings gibt es innerhalb der Liga auch Überlegungen, den Stand nach der Hinrunde zu werten, als der SVW Tabellensiebter war. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Saison zu verlängern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden. "Ebenso wie die DFL müssen wir zunächst auf entsprechende Hinweise und Entscheidungen der internationalen Dachverbände warten, ob das Spieljahr über den 30. Juni hinaus verlängert wird. Ist diese Grundlage gegeben, wäre es auch für die 3. Liga eine Option", sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth "Liga3-online.de".

Kevin Conrad ist gespannt, welche Entscheidung letztlich gefällt wird. Bis dahin verbringt er die Zeit mit seiner Familie. Eine Alternative dazu hat er nicht.