Hochgeschraubt: Waldhofs Außenbahn-Kante Anton Donkor (l.) trifft gegen den FC Bayern II per Kopf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Archivfoto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Spiel, Spaß und Spannung. In der Dritten Liga gibt es all das im Überfluss. Derzeit vor allem Spannung. Was sich am Beispiel des SV Waldhof belegen lässt. Ganze vier Punkte trennen die Buwe, die als Elfter 39 Zähler auf dem Konto haben, von einem einstelligen Tabellenplatz. Weniger gut: Bis auf den ersten Abstiegsplatz sind es auch nur sechs.

Nervenkitzel ist da vorprogrammiert. Kämpfen, beißen und kratzen vor dem Sieben-Spiele-Endspurt angesagt. Also eigentlich genauso weitermachen wie zuletzt. Am Sonntag, 14 Uhr, soll der VfB Lübeck in die Opferrolle schlüpfen.

Die Nordlichter reisen als Vorletzter an, sind bei 30 Punkten quasi fast schon zum Siegen verdammt. Und das ist ihnen auch im Mannheimer Carl-Benz-Stadion zuzutrauen: Der VfB ist seit fünf Spielen ungeschlagen, holte vier Unentschieden und einen Sieg.

Zuletzt hatte man den 1. FC Kaiserslautern am Rande einer Niederlage, musste sich letztlich aber mit einem 1:1-Remis anfreunden. Patrick Glöckner hat sich diese Begegnung genau angeschaut. Der Waldhof-Trainer: "Sie haben ihre Situation im Abstiegskampf mittlerweile gut angenommen, stehen hinten kompakt, bieten dir aber auch ein paar Räume an. Und genau die wollen wir nutzen."

Entspannt hört er sich an, als er das sagt. So, als könne ihn nichts aus der Ruhe bringen. Denn er weiß: Eigentlich kann sich der Waldhof am Sonntag nur selbst schlagen.

Rückenwind gibt ein Rückkehrer: Anton Donkor, 23, is back. Und mit ihm diese enorme Geschwindigkeit auf dem linken Flügel. Katapultartig stürmt der 1,85-m-Mann ihn hoch und runter. So schnell, dass da kaum ein Verteidiger hinterher kommt. Glöckner grinst: "Anton hat die Woche über komplett durchtrainiert. Er ist bereit."

Ansonsten wird es in der ersten Elf im Vergleich zum 1:1 in Duisburg kaum Veränderungen geben. Wie auch: Glöckner fehlen die Alternativen. Die Qual der Wahl hat er eigentlich nur in der Innenverteidigung. Dort brennen Jesper Verlaat, Marcel Seegert und Gerrit Gohlke auf ihren Einsatz.

Es kann aber nur zwei geben – und das sind Verlaat und Seegert. Beide hielten zuletzt hinten die Bude zusammen. Grätschten, passten und dirigierten. "Sie haben das so gut gemacht, dass sich Gerrit momentan hinten anstellen muss", sagt Glöckner, "aber auch er hat natürlich schon häufig bewiesen, dass er ein hervorragender Innenverteidiger ist."

Im Mittelfeld deutet wieder alles auf Mohamed Gouaida und Marco Schuster hin. Hamza Saghiri ist nach RNZ-Infos noch keine Option. Nachdem es dienstags bei seinem Comeback im Mannschaftstraining noch gut aussah, musste er am Mittwoch schon wieder pausieren.

Auch Lübeck reist mit Sorgen im Gepäck in die Kurpfalz. Der Gast muss auf Tommy Grupe, seinen 1,92 Meter großen Abwehrchef, verzichten. Der 29-Jährige ist gelbgesperrt. Zu kompensieren ist das für Lübeck kaum.

Doch es kommt möglicherweise noch schlimmer: Auch Ryan Malone droht auszufallen. Ein Fußballer, der wohl auch Handballer hätte werden können. Seine Einwürfe sind gefürchtet. Bis zu 40 Meter weit kann er sie schleudern, messerscharf in den gegnerischen Strafraum segeln lassen. Das Problem: Malone musste am Mittwoch das Training abbrechen. Nachwirkungen vom Lautern-Spiel, als er einen Schlag auf den Fuß bekam.

Glöckner würde ihn sicher nicht vermissen. Der ist aber so oder so mega-heiß. Er verspricht: "Wir geben Feuer!"