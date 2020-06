Von Michael Wilkening

Mannheim. Möglicherweise endet am heutigen Samstag eine Serie für Florian Flick, denn das Eigengewächs des SV Waldhof Mannheim stand beim Fußball-Drittligisten zuletzt fünf Mal hintereinander in der Startelf. Beim 0:0 bei der SpVgg Unterhaching am Mittwoch wirkte der Mittelfeldspieler müde und wurde nach 60 Minuten ausgewechselt, möglicherweise erhält er gegen die SG Sonnenhof Großaspach eine Verschnaufpause. Das ändert jedoch nichts an seiner bemerkenswerten Entwicklung.

Bernhard Trares ist nicht überrascht von den Leistungen des gerade 20 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspielers. "Er ist nicht umsonst unser fittester Spieler", sagt der Waldhof-Coach über seinen Schützling. Dennoch wären nach der Corona-Pause wohl nicht so schnell so viele Einsatzminuten in der Dritten Liga für das Waldhof-Eigengewächs hinzugekommen, wenn die Mannheimer nicht unter großem Verletzungspech leiden würden. Erst durch den Ausfall von Max Christiansen, der an Pfeifferschem Drüsenfieber leidet, ergab sich die Chance für Flick.

"Ich bin einfach froh, dass ich der Mannschaft auf dem Feld helfen kann", gibt sich Flick bescheiden, dabei gehört er in den zurückliegenden Partien zu den positiven Erscheinungen. Bis zur Corona-Pause stand er in drei Partien insgesamt nur sechs Minuten auf dem Platz, seit dem Christiansen-Ausfall dafür immer in der Startformation. Es bedurfte einer Gelegenheit für Flick – und als die kam, nutzte er sie eindrucksvoll.

Bleibt er doch in Mannheim?

Der Waldhöfer beeindruckt mit Laufstärke und Mentalität auf dem Platz, zudem zeichnet ihn eine Pass-Sicherheit aus, die für einen unerfahrenen Spieler keineswegs selbstverständlich ist. "Florian macht seine Sache sehr gut", lobte ihn beispielsweise Mittelfeld-Nebenmann Marco Schuster. Flick gab das Lob zurück: "Wenn man von einem Spieler wie Marco auf dem Platz gecoacht wird, ist das eine große Hilfe." Der Vertrag des Talents läuft aus, und bis vor zwei Wochen schien es beschlossene Sache zu sein, dass sich Flick einen neuen Verein sucht, um Spielpraxis sammeln zu können. Mittlerweile hat der SVW sein Interesse signalisiert, den 20-Jährigen mit einem neuen Vertrag auszustatten. Die Leistungen nach der Corona-Pause haben das Eigengewächs wieder für den SVW interessant gemacht.

Möglicherweise kommt der Sinneswandel zu spät. Vor der Corona-Pause absolvierte Flick bereits ein Probetraining bei der U 23 des SC Freiburg, jetzt ist zudem das Interesse der U 23 der TSG Hoffenheim durchgesickert, den Defensivspieler zu verpflichten. "Wir halten immer Ausschau nach jungen, entwicklungsfähigen Spielern", sagt Marco Wildersinn. Der Trainer der U 23 der Hoffenheimer fügt an: "Vor allem, wenn sie aus der Region kommen und deshalb kennen wir natürlich Florian Flick."

Vor wenigen Wochen kannten das Waldhof-Talent nur eingefleischte Fans und ein paar Scouts. Nun hat Flick viele Optionen, weil er sich im Stahlbad Dritte Liga überraschend schnell und gut behauptet hat.