Mannheim. (rodi) Mit Personalsorgen fiebert Patrick Glöckner dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am Sonntag (18.30 Uhr) entgegen. Der Trainer des Drittligisten SV Waldhof kann in dieser attraktiven Partie nicht seine stärkste Elf aufbieten. Mit Gerrit Gohlke, Marco Schuster und Dorian Diring sowie Torwart Markus Scholz fallen vier Akteure sicher aus. Hoffnung, bei diesem Highlight dabei sein zu können, besteht bei zwei weiteren Spielern, die in der Vorbereitung zeitweilig ausfielen. Jesper Verlaat hat allerdings in dieser Woche erst zwei Einheiten absolviert und Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx spielte in der Vorbereitung gerade mal 45 Minuten, das war am letzten Wochenende gegen den Karlsruher SC.

Erstmalig seit dem Jahr 1999 hat sich der SVW wieder einmal als Badischer Pokalsieger für den DFB-Pokal qualifiziert. Damals waren die "Buwe" auch in die 2. Bundesliga aufgestiegen und schafften in der dritten Pokalrunde eine Sensation. Gegen den haushohen Favoriten Bayer 04 Leverkusen gewannen die Blauschwarzen mit 3:2 nach Verlängerung. Den Siegtreffer des SVW markierte Laszlo Klausz in der 105. Minute. Als dieses Spiel stattfand, war Jan-Christoph Bartels gerade neun Monate alt. Der 21-jährige Schlussmann wird am Sonntag beim SVW zwischen den Pfosten stehen. Dies gab Glöckner nun bekannt.

Durch die momentane Verletzung des langjährigen Stammtorwarts Scholz hatte Glöckner noch zwischen zwei Keepern die Wahl und entschied sich nicht für Timo Königsmann, sondern für Bartels. Der Neuzugang vom FC Köln gewann den "Kampf auf Augenhöhe", wie es Glöckner formulierte, für sich. Gemeinsam mit Torwarttrainer Dennis Tiano, dessen Meinung in dieser Frage viel Gewicht hat, hat es Glöckner nun so entschieden. "Bartels hat für Dennis den momentan stabileren Eindruck gemacht", hofft der Coach, diese Position richtig besetzt zu haben.

Auf Bartels wird einiges zukommen, da ist sich Glöckner sicher. "Freiburg ist eine extrem spielstarke Mannschaft und sie haben super Spieler in ihren Reihen. Mit Nils Petersen und Lucas Höler haben sie vorne zwei hervorragende Stürmer und mit Vincenzo Grifo einen Spieler im Mittelfeld, der gute Schnittstellenpässe und Standards spielen kann. Sie sind in der ersten Elf sehr gut aufgestellt und auch gut eingespielt. Da greift ein Rädchen ins andere", betont Glöckner. Aber natürlich sieht er auch Außenseiterchancen für sein Team.

"Wir müssen sehr kompakt und diszipliniert spielen. Wir wollen nicht nur versuchen, den ein oder anderen Nadelstich zu setzen, sondern auch unsere eigene Spielstruktur einbringen. Auch wenn der Gegner zwei Ligen höher spielt, ist es entscheidend, dass wir unser Selbstbewusstsein entfachen, dies auch im Hinblick auf die nächsten Aufgaben", fordert er einen mutigen Auftritt und setzt in vorderster Front auf den 24-jährigen Joseph Boyamba, der unter der Woche von der U 23 von Borussia Dortmund verpflichtet wurde. "Ein wendiger und athletischer Spieler, der dem SV Waldhof viel Spaß bereiten wird", wünscht sich der Coach, dass er schon am Sonntag recht behält.