Mannheim. (RNZ) Das DFB-Pokalspiel Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt findet am Sonntag, 11. August statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Das Carl-Benz-Stadion ist ausverkauft. Es werden circa 25.000 Besucher erwartet. Für die Anreise mit Privatwagen und Fanbussen steht der Großparkplatz P20 kostenfrei zur Verfügung. Er umfasst rund 6000 Parkplätze und kann am Spieltag über beide Fahrtrichtungen der Wilhelm-Varnholt-Allee (Bundesstraße B37) angefahren werden.

Das Carl-Benz-Stadion erreichen die Besucher fußläufig über einen barrierefreien und gut ausgeschilderten Fußweg in rund 15 Minuten. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens und der baustellenbedingten Vollsperrung der Theodor-Heuss-Anlage in Fahrtrichtung Neuostheim ist bei der An- und Abreise mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Daher empfiehlt die Stadtverwaltung, frühzeitig anzureisen und den Großparkplatz P 20 zu nutzen.

Generell appelliert die Stadtverwaltung aber an die Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um Verkehrsbehinderungen zu reduzieren. Mit der Eintrittskarte für das Carl-Benz-Stadion können die Fans kostenfrei den öffentlichen Nahverkehr nutzen und mit der Straßenbahn 6 und den Zusatzzügen direkt vors Stadion fahren.

Ab etwa 13 Uhr setzt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vermehrt Bahnen der Linie 6 ab Hauptbahnhof Mannheim zum Carl-Benz-Stadion ein. Kurz vor Spielende wird ab etwa 16.30 Uhr für die Dauer der Abreise der Fans die Stadtbahnstrecke zwischen Haltestelle Luisenpark und Neuostheim für den Verkehr gesperrt. Bei Verlängerung kann sich die Sperrzeit verschieben.

