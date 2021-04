Von Daniel Hund

Mannheim. "Weiter, immer weiter!" Oliver Kahn, 51, der ehemalige Torwart-Gigant des FC Bayern, hat diesen Satz mal gesagt. Er begleitet ihn schon seit Ewigkeiten. Kahn lebt ihn heute noch, wenn er da jetzt so als Vorstands-Mitglied seiner Bayern oben auf der Tribüne sitzt. Nie aufgeben, nie zufrieden sein.

Patrick Glöckner, 44, der Drittliga-Trainer des SV Waldhof, hat diesen Satz am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz im Carl-Benz-Stadion nicht gesagt – aber so gedacht. Denn auch Glöckner weiß: Noch ist nichts gewonnen, noch fehlen ein paar Siege.

Der so erlösende 1:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau darf erst der Anfang gewesen sein. Die Nichtabstiegs-Formel ist eigentlich simpel: Neun Punkte aus den letzten acht Spielen. Macht drei Siege. Der erste soll am Samstag, 14 Uhr, beim MSV Duisburg gelingen.

Ein Duell zweier Traditionsvereine, die beide schon bessere Zeiten erlebt haben, Bundesliga-Luft schnupperten und die derzeit eines verbindet: Abstiegsangst. Waldhof (38 Punkte) ist Elfter, Duisburg (37) lauert einen Platz dahinter. Und der MSV ist gefährlich, punktet mittlerweile kontinuierlich. Sieben Zähler aus den letzten drei Partien waren es. Das kann sich sehen lassen, findet auch Glöckner: "Das ist eine Mannschaft, die zuletzt viel Selbstvertrauen getankt hat", sagt er.

Zu tun hat das für ihn vor allem mit einem Mann: Pavel Dotchev, 55. "Seit er dort Trainer ist, sieht man ganz klar seine Handschrift", lobt Glöckner, "Pavel ist der erfahrenste Trainer in der Dritten Liga."

Genützt hat ihm das beim letzten Aufeinandertreffen nichts: Im Januar 2021, als Dotchev noch das Kommando bei Viktoria Köln hatte, krallten sich Glöckner und seine "Buwe" in der Domstadt beim 2:1 den Dreier. Für Dotchev, der auch mal den SV Sandhausen trainierte, war’s eine folgenschwere Pleite. Tags darauf setzte man ihn bei der Viktoria vor die Tür. Glöckner sagt: "Das tat mir leid, weil ich ihn sehr schätze."

Gewinnen lässt er ihn deshalb am Samstag aber nicht. Im Gegenteil: Der Tross vom Alsenweg ist heiß, Glöckner spricht von neuem Selbstvertrauen, einer Trainingswoche mit viel Rückenwind.

Weniger gut: Auch diesmal wird sich die Startelf nahezu von selbst aufstellen. Vor allem im Mittelfeld fehlen die Alternativen. Max Christiansen, 24, und Hamza Saghiri, 24, sind verletzt.

Mohamed Gouaida, 27, spielt’s in die Karten. An ihm gibt es derzeit kein Vorbeikommen. Glöckner zur RNZ: "In der Verfassung, in der er sich momentan präsentiert, kommt man nicht an ihm vorbei. Spielerisch bringt er sowieso eine ganz eigene Note mit."

Neben ihm wird wieder Dauerbrenner Marco Schuster, 25, die Grätsche auspacken. Ob es für Anton Donkor, 23, schon wieder reicht, bleibt abzuwarten. Glöckner, der Geheimnisvolle: "Anton hat schon wieder trainiert, mal sehen ob er am Samstag bereit ist." Gut wär’s. Auf der linken Außenbahn macht ihm niemand etwas vor. Schneller als die Polizei erlaubt ist er, wenn er den Turbo zündet.

Weniger Tempo, dafür aber extrem viel Gefühl im Fuß, hat Moritz Stoppelkamp, 34. Er ist quasi die Lebensversicherung des MSV. Am letzten Samstag in Verl machte er mal wieder den Unterschied. 2:1 gewonnen – zwei Tore Stoppelkamp. Eins schöner als das andere. "Ihn", warnt Glöckner, "darfst du nie aus den Augen verlieren. Sein Gegenspieler wird am Samstag perfekt auf ihn eingestellt sein."

Was bleibt, ist die Frage: Wer soll in Duisburg die Tore für die Blau-Schwarzen schießen. Beim 1:0 gegen Zwickau war Joseph Boyamba, 24, der Held. Er schraubte sich hoch und hielt den Kopf hin. Und das bei einer Körpergröße von 1,72 m. Das hatte schon fast etwas von einem Kunststück.

Vielleicht knipst diesmal ja auch Dominik Martinovic, 24, mal wieder. Das hat er schon länger nicht mehr. Zuletzt gegen Türkgücü München am 30. Januar. Glöckner glaubt an ihn: "Als Stürmer hast du manchmal eine Durststrecke, das ist ganz normal. Aber ich bin mir sicher, dass er zeitnah wieder trifft."

Oder wie es ein gewisser Herr Kahn so gerne zu sagen pflegt: Weiter, immer weiter.