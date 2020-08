Mannheim. (rodi) "Nicht schlecht, der Mann", lobten viele der 500 Zuschauer, die am Mittwochabend dem 2:1-Erfolg im ersten Vorbereitungsspiel des SV Waldhof beim Verbandsligisten Fortuna Heddesheim beiwohnten, explizit Rafael Garcia und bestätigten damit nicht nur indirekt Waldhofs Einkaufspolitik. 45 Minuten durfte der für die Offensive verpflichtete Neuzugang wie alle anderen Akteure sein Können unter Beweis stellen und überzeugte bei seinem Auftritt.

Garcia kommt wie der neue Waldhof-Trainer Patrick Glöckner ebenfalls vom Chemnitzer FC. Der Coach muss allerdings schmunzeln, wenn es heißt, er habe den Spieler mitgebracht. "Ich weiß sehr sicher, dass der Waldhof schon länger an ihm dran war", betont er. Genauer gesagt, schon ein paar Tage vor Corona, wurde Garcia von Waldhofs Sportlichem Leiter Jochen Kientz mal lose kontaktiert. Nach dem Abstieg mit den Sachsen wurde die Sache schnell konkreter. Ein bisschen spielte auch das Schicksal mit. Hätte Waldhof am letzten Spieltag gegen Zwickau gewonnen, dann wäre Chemnitz nicht abgestiegen und der Linksaußen vielleicht in Chemnitz geblieben.

"Klar waren die CFC-Fans auch enttäuscht, dass Waldhof das letzte Spiel nicht gewonnen hat", betont er, doch die Schuld sucht man in erster Linie bei sich selbst. Chemnitz hatte es bis zum Schluss immer in der eigenen Hand, das Klassenziel zu erreichen, daher verzichtet Garcia auf Ausreden. "Wenn man nach 38 Spieltagen da unten steht, dann ist der Abstieg auch verdient."

Mit Waldhof soll es jetzt in höhere Tabellenregionen gehen, wenngleich er das Wort Aufstieg nicht in den Mund nimmt. "Wichtig ist, gut in die Runde reinzukommen", hat er erst einmal den Saisonstart fest im Blick. Sein Coach weiß auch anderes an ihm zu schätzen. "Er ist ein ruhiger Junge, aber immer sehr fokussiert. Er hat eine absolut professionelle Einstellung und spielt sehr effektiv", zählt Glöckner die Vorzüge Garcias auf, die ihn bei seinem alten Club zum Leistungsträger machten. Garcia galt in Chemnitz als absoluter Stammspieler. "Das kann man wohl so sagen. Ich habe in den letzten zwei Jahren dort vielleicht fünf Spiele verpasst", bestätigt er.

In Aachen wurde Garcia geboren, doch seine spanische Wurzeln kann er mit seinem Namen nicht verleugnen. "Ich habe noch ein paar Onkel des zweiten und dritten Grades in Spanien und wir besuchen uns auch gegenseitig, aber sonst lebt der ganze Familienanhang in Aachen", denkt der Real-Madrid-Fan hauptsächlich deutsch.

Einen rundum glücklichen Garcia gibt es aber nicht, denn am Ende des Gesprächs findet sich doch noch der "Hase im Pfeffer". "Standesamtlich habe ich meine Frau im Dezember geheiratet, aber die kirchliche Hochzeit musste ausfallen. Irgendwann wird das aber nachgeholt", hofft auch er auf Corona-freie Zeiten.