Von Ronny Ding

Mannheim. "Wir fahren in den Osten", skandierten die freudetrunkenen Waldhof-Fans, als vor einem Vierteljahr der Aufstieg in die 3. Liga feststand. Der Spielplan hat es nun so gewollt, dass gleich zu Saisonbeginn eine geballte Ladung an Fahrten in die neuen Bundesländer ansteht. Nach Chemnitz und Magdeburg gastieren die Blauschwarzen am Sonntag im dritten Auswärtsspiel zum Abschluss dieses "Ost-Blocks" bei Carl Zeiss Jena (Anpfiff im Ernst-Abbe-Sportfeld ist um 14 Uhr).

Seit Mittwoch bereitet sich das Team auf diese Aufgabe vor. Abgehakt war da schon der spektakuläre Auftritt am vergangenen Sonntag im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. "Das Pokalspiel wurde tags darauf aufgearbeitet und nach dem freien Tag, an dem die Spieler ihren Kopf freibekommen sollen, fokussieren wir uns auf den nächsten Gegner", betont Trainer Bernhard Trares.

Viele Nachwehen gab es beim SVW nach dem Pokalfight nicht zu beklagen, auch wenn der Coach sagte: "Manche aus meinem Kader haben den ein oder anderen Muskel nach dem Pokalspiel noch etwas länger gespürt." Leichte Blessuren aus der Partie trug allerdings Neuzugang Jan-Hendrik Marx hervor, so dass sein Einsatz am Sonntag noch wackelt.

Mit seinem Traumtor zum 3:2 ließ er die Fans vier Minuten von der Sensation träumen. "Das Tor war schon eine Besonderheit für mich gewesen, weil ich ja nicht so viele schieße", hatte der frühere Jugendspieler der Eintracht zumindest sein eigenes Erfolgserlebnis.

Dabei war der Start für den 24-jährigen Ex-Offenbacher bei seinem neuen Klub etwas unrund. Mancher Fan sah gar die rechte Abwehrseite, auf der Marx spielt, als Schwachstelle in der Mannschaft an. Aufgrund einer Verletzung an der Fußsohle noch in der alten Saison, die schnelles Laufen unmöglich machte, stieg der gebürtige Bad Sodener erst in der zweiten Woche der Vorbereitung in das Mannschaftstraining ein und ist jetzt schon nach nur fünf Pflichtspieleinsätzen eine unumstrittene Stammkraft. Beschleunigt wurde seine Genesung im Sommer mittels einer Eigenbluttherapie. "Körperlich kommt er immer besser in die Spur", sieht ihn sein Coach noch längst nicht bei hundert Prozent. Trares ist sicher, dass seine Offensivläufe bald in Torvorlagen münden, wenn die Abstimmung mit seinen Mitspielern noch besser klappt. Marx jedenfalls ist bereit zu neuen Taten. "Das Pokalspiel war ein tolles Erlebnis, aber es ist nicht schwer, jetzt wieder in den Ligaalltag zu kommen", ist er schon längst auf Jena fokussiert.

Die Thüringer zieren mit null Punkten derzeit das Tabellenende. "Wir werden deshalb aber als Aufsteiger dort nicht hochnäsig auftreten", erwartet Trares einen seriösen Auftritt. Die seit 2018 vom ehemaligen KSC-Jugendtrainer Lukas Kwasniok trainierten Jenenser schafften in der letzten Runde erst im Saisonendspurt den Klassenerhalt und stehen schon jetzt wieder mit dem Rücken zur Wand. Auf die schlechten Ergebnisse reagierte der Klub mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers Eroll Zejnullahu, in der Rhein-Neckar-Region aus seiner Zeit beim SV Sandhausen bekannt.