Von Daniel Hund

Mannheim. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Wenn der SV Waldhof am Samstag, 14 Uhr, den FSV Zwickau im Mannheimer Carl-Benz-Stadion empfängt, zählt für die "Buwe" eigentlich nur ein Sieg. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz in der Dritten Liga beträgt nur noch vier Punkte.

Von Panikmache ist man am Alsenweg dennoch weit entfernt. Im Gegenteil: Die Stimmung war während der Länderspielpause gelöst. Es wurde trainiert, trainiert und nochmals trainiert.

Vor allem die Schwächen nahm Trainer Patrick Glöckner, 44, ins Visier. Standard-Situationen, die den Mannheimern zuletzt immer wieder das Genick brachen, wurden täglich eingebaut. Eine A- und eine B-Elf standen sich dabei gegenüber. Auffällig: Meist war es die Stamm-Formation, die den defensiven Part übernahm.

Wie der SVW gegen Zwickau genau auflaufen wird, ist unklar. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Mohamed Gouaida, 27, wieder eine Chance von Beginn an bekommen wird.

Der Tunesier tauchte während der Trainingseinheiten häufig neben Marco Schuster, 25, im Mittelfeld auf. Dort würde er den verletzten Max Christiansen, 24, ersetzen. Allerdings nicht als Sechser, eher als Achter. Als zweiter Spielgestalter hinter Arianit Ferati, 23. Die Vorzüge des ehemaligen Bundesliga-Spielers des Hamburger SV (elf Einsätze) liegen auf der Hand. Gouaida ist einer, der auch mal einen Ball festmachen kann.

In der Innenverteidigung hat Glöckner die Qual der Wahl. Kapitän Marcel Seegert, 26, ist voll einsatzfähig. Auch Gerrit Gohlke, 22, wäre eine Alternative. Er trainiert seit Anfang der Woche wieder mit. Nimmt man die Trainingseindrücke als Maßstab, wird Glöckner jedoch in der Innenverteidigung auf Jesper Verlaat, 24, und Seegert setzen, die auf den Außenbahnen durch Jan-Hendrik Marx, 25, und Marcel Gottschling, 26, unterstützt werden.

Mit Zwickau reist eine Mannschaft an, die in der Rückrunden-Tabelle momentan den vierten Platz belegt. Das Abschlusstraining der Waldhöfer fand am Freitag um 14 Uhr statt.