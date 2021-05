Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist ein Abgang, der schmerzt. Marco Schuster, 25, der Mittelfeld-Abräumer des SV Waldhof, verabschiedet sich nach dieser Saison in die Zweite Liga. Der SC Paderborn darf sich auf ihn freuen. Im RNZ-Interview zeigt sich: Leicht fällt ihm der Abschied nicht.

Marco Schuster, wie groß ist die Vorfreude auf Paderborn?

Ich freue mich natürlich auf diese Aufgabe und darauf, dass ich mich in der Zweiten Liga beweisen darf. Ich sehe es als eine Herausforderung an. In den letzten Jahren konnte ich mich beim SV Waldhof beweisen und will diese Chance nun nutzen.

Sie haben vier Jahre für den SVW gespielt, das ist eine lange Zeit. Fällt der Abschied schwer?

Selbstverständlich. Ich hatte hier eine super Zeit. Es war immer etwas los. Wir sind aufgestiegen, haben in der Dritten Liga gespielt und auch in der Relegation war ich einmal mit dabei. Es war eine schöne Zeit, die ich nie vergessen werde.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Das ist schwer zu sagen. In erster Linie natürlich unsere Fans. Die sind etwas Besonderes. Außerdem werde ich diesen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft vermissen. Der war über all die Jahre immer sehr groß. Das sollte sich der Waldhof beibehalten. Mir hat das sehr imponiert. Ich hoffe, dass der Zusammenhalt in Paderborn nun auch so sein wird.

Ihr schönstes Erlebnis in Blau und Schwarz?

Da gab es ein paar. Aber der Aufstieg überstrahlt natürlich alles.

Glauben Sie, dass der SVW Ihnen in die Zweite Liga folgen kann? Auch in dieser Saison hat man phasenweise bewiesen, dass man sich vor niemandem verstecken braucht …

Zunächst muss man sagen, dass es klar war, dass es in dieser Saison zu Leistungs-Schwankungen kommen wird. Was mit dem Umbruch im vergangenen Sommer zusammenhängt. Wichtig ist, dass man jetzt dran bleibt und eine gewisse Konstanz rein bekommt. Wenn das gelingt, glaube ich schon, dass der Waldhof das Zeug dazu hat, in der Dritten Liga oben anzugreifen. In dieser Liga ist alles möglich, was letztes Jahr unter anderem auch Würzburg bewiesen hat.

Von den Fans können Sie sich nicht verabschieden.

Ja, das ist schade, hängt aber eben mit der Pandemie zusammen. Gewünscht hätte ich es mir natürlich.

Haben Sie die Erste Liga bereits im Hinterkopf?

Nein, auf keinen Fall. Darüber habe ich mir bisher keinerlei Gedanken gemacht. Ich muss jetzt erst einmal beweisen, dass es auch in der Zweiten Liga klappt. Die Bundesliga ist kein Thema.

Sie hatten zuletzt mit Problemen an der Leiste zu kämpfen. Wird man Marco Schuster in dieser Saison nochmals im Waldhof-Trikot auf dem Platz sehen?

Ich hoffe es. In den letzten zehn, zwölf Tagen hatte ich Schmerzen in meiner operierten Leiste. Wir als Mannschaft werden alles in die letzten Spiele reinlegen. Das Endspiel im badischen Pokal ist natürlich nochmals ein interessanter Abschluss. Für den Verein ist es enorm wichtig. Wir werden voll fokussiert sein und es annehmen wie man ein Finale annehmen muss.