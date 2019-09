Von Michael Wilkening

Mannheim. Es bedarf eines wachen Geistes und es bedarf der Tatsache, nicht von übermäßiger Eitelkeit ergriffen zu sein, um seinen Job als Fußballer auf die Art und Weise auszuüben, wie es Marco Schuster tut. Schließlich werden die Marco Schusters in den Stadien selten bejubelt, oft werden sie nur rudimentär wahrgenommen. Dabei sind sie meist der Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg einer Mannschaft. Die vielen spektakulären Partien der vergangenen Monate, die der SV Waldhof vor und nach dem Aufstieg in die Dritte Liga abgeliefert hat, hätte es ohne den defensiven Mittelfeldspieler auch gegeben. Allerdings wären sie nicht in dieser Häufigkeit gewonnen worden, wenn sich Schuster nicht um die Stabilität innerhalb des Waldhof-Spiels gekümmert hätte.

Am heutigen Montag um 19 Uhr tritt der SV Waldhof in Düsseldorf gegen den KFC Uerdingen an. Es wird eine Reise in die unschöne Vergangenheit und in der Gegenwart wird Marco Schuster wieder als Aufpasser fungieren. "Ich versuche, unser Spiel zu lenken. Vor allem in der defensiven Ausrichtung", sagt Schuster. Der 24-Jährige ist der Aufpasser bei den Blau-Schwarzen, der mehr zu erledigen hat, als Bälle zu erobern und Zweikämpfe zu gewinnen. Schuster ist für die Balance auf dem Feld verantwortlich, und erledigt diesen Job zuverlässig, damit seine Kollegen im Mittelfeld offensiver ausgerichtet sein können.

Im Grunde ist er so eine Art "halber" Trainer, denn wenn die Mannheimer im Ballbesitz sind, achtet er darauf, wo ein Problem entstehen könnte, wenn der Ball verloren geht, und bereitet seine Kollegen und sich darauf vor. "Viele Spieler von uns denken eher offensiv, meine Aufgabe ist es, die Defensive im Auge zu haben", sagt Schuster. Immerhin, seit dieser Spielzeit liegt die Last des Organisierens nicht mehr allein auf ihm, denn mit Max Christiansen steht neben ihm ein Akteur, der nicht so offensiv eingestellt ist wie Timo Kern im Vorjahr.

Das Spiel gegen den KFC Uerdingen ruft in Schuster keine negativen Erinnerungen mehr hervor, obwohl der KFC den Mannheimern im Mai 2018 den Aufstieg vermasselte und der Spielabbruch im Playoff-Rückspiel den gesamten Klub erschütterte. "Die Uerdinger Mannschaft ist runderneuert, da spielt fast niemand mehr, der gegen uns auf dem Feld stand", erklärt Schuster. Das Ziel ist - auch ohne Revanchegedanken - klar: "Wir wollen einen Sieg holen." Der Mittelfeldspieler wird deshalb wieder laufen, grätschen und den Aufpasser spielen.