Mannheim. (dpa-lsw) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist fest entschlossen, seine Serie an ungeschlagenen Ligaspielen am Samstag (14 Uhr) gegen die Würzburger Kickers auf 30 auszubauen. "Würzburg hat eine Mannschaft, die viele Tore schießt und gut Fußball spielen kann. Aber Würzburg ist schlagbar", sagte Trainer Bernhard Trares zwei Tage vor der Partie, zu der etwa 9000 Zuschauer erwartet werden.

Verzichten muss Trares dabei auf den Torjäger Valmir Sulejmani, der in sechs Partien vier Tore erzielte. Er wurde zu Beginn der Woche in Heidelberg operiert und fällt nach einem Riss des Syndesmosebandes voraussichtlich bis Ende des Jahres aus. Für den Deutsch-Kosovaren wird Kevin Koffi in die Startformation rücken.