Von Daniel Hund

Mannheim. Die Wochen der Wahrheit, für den SV Waldhof beginnen sie am Freitag. Dann treffen die Blau-Schwarzen im heimischen Carl-Benz-Stadion auf den SC Verl. Anpfiff ist um 19 Uhr. Es ist der Aufgalopp einer Monster-Serie: Zwischen dem 8. und 29. Januar hat der SVW sieben (!) Liga-Spiele vor der Brust. Ein Nachholspiel jagt das nächste. Viele sprechen von Wettbewerbsverzerrung, von einer ungerechten Behandlung der Waldhof-Buben. Ob Patrick Glöckner, der Trainer der Mannheimer, auch so denkt? Gut möglich, aber er sagt es nicht. Er macht das Beste draus und hat momentan nur eines im Sinn: Verl.

Ein gefährlicher Aufsteiger. 15 Spiele, 24 Punkte, macht derzeit Rang sieben. Glöckner sagt: "Sie spielen einen schönen Fußball, haben vor allem in der Offensive ihre Stärken." Aber auch: "Ein Auftaktsieg würde uns richtig guttun, um wieder in einen Flow zu kommen." Siege sind ohnehin die besten Medizin. Nur sie können das Abstiegsgespenst, das nach zuletzt dreier Niederlagen plötzlich am Alsenweg herumgeistert, vertreiben.

Den Grundstein für die Wende zum Guten versuchte man in der Mini-Winterpause zu legen. Glöckner berichtet von intensiven Einheiten, vollen Akkus und einer großen Portion Vorfreude auf die nächsten Partien. Wieder mit dabei sein werden Denker und Lenker Arianit Ferati und Mittelfeld-Abräumer Hamza Saghiri. Auf Max Christiansen, Jesper Verlaat, Jan-Hendrik Marx, Onur Ünlücifci, Anthony Roczen, Dorian Diring und Marco Schuster muss Glöckner weiter verzichten.

Auch deshalb läuft die Suche nach Verstärkungen auf Hochtouren. Ein Defensiv-Allrounder befindet sich mit Manuel Stiefler seit Dienstag im Probetraining – die RNZ berichtete. Ob es zu einer Verpflichtung kommen wird, bleibt abzuwarten. "Bei Manuel müssen wir sehen", verrät Glöckner, "die zwei Einheiten reichen nicht aus, um es abschließend bewerten zu können." Ebenfalls auf dem Waldhof-Radar: ein Innenverteidiger. "Wir tauschen uns täglich aus", sagt Glöckner. Die Suche ist vor allem Chefsache: Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SVW, hält die Augen offen, trifft sich mit geeigneten Kandidaten. Glöckner: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir Jochen da absolut vertrauen können."

Eine weitere Frage, die sich aufdrängt: Kommt es gegen Verl zu einem Wechsel auf der Torhüter-Position? Die elf Gegentore in den letzten drei Spielen könnten Stammkeeper Jan-Christoph Bartels zum Verhängnis werden. Wenngleich der 21-Jährige von seinen Vorderleuten auch häufig im Stich gelassen wurde. Denkbar wäre, dass Glöckner Markus Scholz das Vertrauen schenkt. Das Waldhof-Urgestein bringt mit seinen 32 Jahren viel Erfahrung mit und hat in der Vergangenheit stets bewiesen, dass auch in Drucksituationen Verlass auf ihn ist.

Themenwechsel: Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich der SV Waldhof über ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von einer Million Euro freuen darf. Möglich macht das einmal mehr die Familie Beetz. Nötig wurde das auch deshalb, weil der DFB während der Corona-Krise einen weiteren Liquiditätsbedarf von 717 000 Euro beim SVW festgestellt hat.

"Das aufgrund der Pandemie notwendige Krisenmanagement hat bei uns sehr gut funktioniert und wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam als Verein auch aus dieser Krise stärker herauskommen können", sagt Waldhof-Präsident Bernd Beetz, "und möchten ganz im Sinne von ,einmal Waldhof – immer Waldhof’ ein deutliches Zeichen setzen."

Update: Donnerstag, 7. Januar 2021, 19.14 Uhr