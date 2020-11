Mannheim. (rodi) An Waldhofs kommenden Gegner FSV Zwickau, bei dem die Blauschwarzen am Samstag um 14 Uhr gastieren, hat Patrick Glöckner nicht die allerbesten Erinnerungen. Am vorletzten Spieltag der vorigen Saison gastierte der heutige Waldhof-Coach, damals noch in Diensten beim Chemnitzer FC, mit seinem Club beim FSV zum Abstiegsendspiel und verlor mit 1:2. "Das war damals schon ein trauriger Tag. Das hat mich schon sehr geärgert. Aber es ist Sport. Ich habe da keine persönlichen Rachegelüste", wiegelt der Übungsleiter ab.

Auch ohne Rachegelüste würde er sich am Samstag gerne mit einem Auswärtssieg revanchieren. Berechtigte Chancen auf einen weiteren Dreier hat der SVW nach den zwei jüngsten Siegen und neun selbst erzielten Toren. "Es liegt ja ganz alleine an uns, was am Ende herauskommt. Wir wollen dem Gegner in der einen oder anderen Situation mit unseren spielerischen Mitteln wehtun", sagt Glöckner.

Bei den Gastgebern herrscht nach drei Niederlagen in Folge und dem Absturz auf Tabellenplatz 15 derzeit ein schlechtes Klima. "Es muss Klartext gesprochen werden", sagte der Manager der Westsachsen Toni Wachsmuth. Die Unruhe beim FSV ist auch Glöckner nicht verborgen geblieben. "Der Gegner ist eine kleine Wundertüte. Ich werde mein Team auf zwei verschiedene Systeme vorbereiten", schließt Mannheims Coach eine defensivere Ausrichtung und einige Personalwechsel nicht aus. Ausgelöst durch den Druck von außen erwartet der 44-Jährige "einen Gegner mit Messer zwischen den Zähnen".

Auch in Zwickau noch nicht im Waldhof-Kader stehen wird Neuzugang Manfred Osei Kwadwo, der laut Coach noch die eine oder andere Trainingswoche benötigt. Ferner gilt es den weiterhin verletzten Jan-Hendrik Marx zu ersetzen, Glöckner wird somit wohl den gleichen Kader aber nicht zwingend die gleiche Startelf wie in der Vorwoche nominieren. "Jeder Spieler benötigt auch einmal eine Pause", sagt Glöckner und sieht sich in der Personalie Rafael Garcia bestätigt. Der Deutsch-Spanier avancierte zuletzt gegen Ingolstadt zum Matchwinner, nachdem er im Spiel davor 90 Minuten nur auf der Ersatzbank saß. Glöckner lobte in diesem Zusammenhang den "klasse Kader" und die "professionelle Denkweise" jedes Einzelnen.

Mittlerweile wurden in der 3. Liga auch die Spieltage 17 und 18 terminiert. Das letzte Spiel dieses Kalenderjahres bestreitet der SV Waldhof am Samstag, den 19. Dezember um 14 Uhr beim Halleschen FC und am Freitag, den 8. Januar um 19 Uhr, gastiert der SC Verl zum ersten Spiel im Jahr 2021 im Carl-Benz-Stadion. Neu terminiert auf Dienstag, den 8. Dezember um 19 Uhr, wurde das Nachholspiel des SVW beim SV Meppen, welches wegen der Covid 19-Fälle bei den Emsländern ausgefallen war.

Und im kommenden Februar will der SV Waldhof eine vereinsneutrale Torwartschule ins Leben rufen. Geleitet und koordiniert wird diese von SVW-Torwarttrainer Dennis Tiano. "Mit diesem Projekt können wir andere Vereine bei der Ausbildung ihrer Torhüter unterstützen. Im Fokus steht eine alters- und leistungsgerechte Ausbildung aller Teilnehmer", sagt Tiano, der die Schlussleute dann immer freitags auf den Platz bitten will und dabei von allen Torwarttrainern des SVW unterstützt wird.

Update: Donnerstag, 19. November 2020, 20.16 Uhr

Mannheim. (dpa) Mit der nötigen Demut, aber auch mit viel Selbstvertrauen strebt Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim den dritten Sieg nacheinander an. Am Samstag (14 Uhr) beim FSV Zwickau stehen Trainer Patrick Glöckner die Spieler zur Verfügung, die zuletzt beim 4:1 gegen den FC Ingolstadt überzeugten.

"Es liegt an uns, welches Ergebnis am Ende rauskommt", sagte Glöckner am Donnerstag. Er erwartet die Sachsen nach zuletzt drei Niederlagen "eher defensiv" und bereitet seine Mannschaft auf einen kampfstarken Gegner vor.

Waldhof hat bisher drei Punkte mehr geholt als der kommende Gegner Zwickau, der auf Tabellenplatz 15 steht.