Mannheim. (rodi) Beim SV Waldhof geht der Kapitän von Bord. Kevin Conrad wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Mannheimern nicht verlängern und sich zur kommenden Spielzeit dem ambitionierten saarländischen Regionalligisten SV Elversberg anschließen. Dort erhält der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag. "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Ich hatte eine erfolgreiche Zeit in Manheim und will die Saison erfolgreich beenden", äußerte sich Conrad am Montag.

Waldhof-Trainer Bernhard Trares drängte die Verantwortlichen somit vergeblich zu einer Vertragsverlängerung beim Tabellenzweiten der 3. Liga. Gut möglich, dass der Coach seinen Spielführer am Dienstagabend in der Partie des SVW beim Halleschen FC (20.30 Uhr) wieder in die Startelf stellt, nachdem Knieprobleme dem 29-Jährigen eine einwöchige Zwangspause bescherte.

In Sachsen-Anhalt will Waldhof seine Auswärtsserie von 32 ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Der Hallesche FC wartet dagegen seit 13 Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn und wurde auf einen Abstiegsplatz durchgereicht. Der Club zog daraufhin gestern die Notbremse. Ismail Atalan wurde nach nur fünf Spielen, in denen er einen Punkt holte, entlassen. Als Nachfolger präsentierten die Hallenser nur wenige Stunden später Florian Schnorrenberg als neuen und dritten Cheftrainer dieser Saison. Er soll den HFC vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahren und wird gegen Waldhof seinen Einstand geben, was die Sache für die Kurpfälzer nicht einfacher machen dürfte.

In schlechter Erinnerung ist den Waldhof-Buben noch das Hinspiel. Dort kassierten sie beim 0:4 die höchste Saisonniederlage. Statt Revanchegelüsten wiegelt Trares vor der Partie ab. "Wir haben das Saisonziel Klassenerhalt geschafft. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus", nimmt er den Druck von seiner Elf. Doch die ist ehrgeizig, wie Innenverteidiger Michael Schultz durchblicken lässt. "Wir haben uns seit dem Hinspiel weiterentwickelt und sind heute reifer als damals. Aber klar, Halle ist eine Mannschaft, die körperlich extrem stark ist und uns da alles abverlangen wird. Wir müssen mit großem Einsatz dagegenhalten, denn wir sind in der Lage, auch dieses Spiel zu gewinnen", zeigt sich der Abwehrspieler vor dem Anpfiff angriffslustig.