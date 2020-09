Mannheim. (rodi) Rund 10.000 Zuschauer werden zur Heimpremiere von Dynamo Dresden am Sonntag um 13 Uhr erwartet, wenn der SV Waldhof dort am zweiten Spieltag der 3. Liga seine Visitenkarte abgibt. Waldhof-Coach Patrick Glöckner erwartet daher eine tolle Atmosphäre, "auch wenn sie alle gegen uns sind." Ob es für die Dynamos überhaupt der Unterstützung durch die Zuschauer bedarf, steht auf einem anderen Blatt. Denn der sächsische Zweitligaabsteiger ist aufgrund seiner stark besetzten Mannschaft für 14 von 19 Trainern der Konkurrenz der Topfavorit auf den Aufstieg.

"Die letzten zwei Spiele der Dresdener haben gezeigt, dass Dynamo diese Favoritenrolle zu Recht in Anspruch nimmt", verweist Glöckner auf den Sieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV und den Auswärtserfolg am ersten Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern. Dort war Dresden sogar die komplette zweite Hälfte in Unterzahl. Glöckner, der sich das Spiel im Fritz-Walter-Stadion anschaute, konnte keine Position in der ersten Elf erkennen, die schwach besetzt war. Die vielen Neuzugänge, mit denen die Rückkehr in die 2. Bundesliga angestrebt wird, sorgten so schon nach wenigen Tagen für eine Rieseneuphorie in der Stadt an der Elbe. Dynamo-Coach Markus Kauczinski blieb trotz Abstieg Trainer beim achtfachen DDR-Meister. Für den Sonntag erwartet er ein hart umkämpftes Spiel: "Waldhof agiert temporeich und leidenschaftlich."

Der SVW also nicht chancenlos? Marcel Hofrath jedenfalls ist optimistisch. "Wir fahren mit breiter Brust nach Dresden. Wir sind ja berühmt für unsere Auswärtsstärke. Deswegen wollen wir auch dort gewinnen", sagt der Abwehrspieler. Gut möglich, dass er in Dresden wieder in der Innenverteidigung spielen wird, da Verteidiger bei den Kurpfälzern momentan Mangelware sind. "Wir wissen, dass wir auf dieser Position derzeit dünn besetzt sind", weiß Glöckner und deutete vor der Abreise nach Dresden am Samstag an, dass die gleiche Elf beginnen könnte wie beim 2:2 gegen Viktoria Köln. Neben Hofrath verteidigte Jan Just zentral.

"Uns sind die Hände derzeit ein Stück weit gebunden. Jesper Verlaat soll erst einmal wieder schmerzfrei trainieren", ist wohl auch der namhafte Neuzugang vom SV Sandhausen noch längst nicht in Topform. Marcel Seegert und Gerrit Gohlke stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Unabhängig von der derzeitigen Situation ist Glöckner im Defensivbereich aber sowieso noch auf der Suche nach einem Neuzugang. Hier könnte sich in Kürze etwas ergeben. Als Gast im Training gesichtet wurde Ahmet Gürleyen. Der 21-jährige Berliner von der U23 des FSV Mainz 05 ist Innenverteidiger.

Beim Spiel in Dresden will Glöckner da anknüpfen, wo man gegen Viktoria Köln aufgehört hat. "Dresden wird uns alles abverlangen, aber wir haben gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können und jetzt gilt es, unsere guten Abläufe beizubehalten."

