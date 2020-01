Von Ronny Ding

Meppen. Und schon wieder gewonnen. Die unglaubliche Auswärtsstatistik des SV Waldhof findet auch im ersten Spiel nach der Winterpause ihre Fortsetzung. Jetzt im 28. Spiel in Folge punktet der Ex-Bundesligist auf fremden Plätzen. Auch wenn Trainer Christian Neidhart vom Waldhof-Gegner SV Meppen nach der 0:1 (0:1)-Niederlage am Ende das "fehlende Quäntchen Glück" beklagte, weil seine Elf trotz guter Chancen einen Rückstand nicht mehr umbiegen konnte, war der Erfolg der Mannheimer zumindest aus kämpferischer Sicht nicht unverdient.

Auch in der Punktspielunterbrechung durch die Winterpause hat das Team von Trainer Bernhard Trares offensichtlich das Auswärtssieger-Gen nicht verloren, denn es war bereits der vierte Auswärtsdreier in Folge für die Blauschwarzen. "Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen", sah es Waldhofs Keeper Timo Königsmann, der sich in den letzten 20 Minuten als "Turm in der Schlacht" gleich mehrfach auszeichnen konnte, richtig.

"In der Hinrunde haben wir noch viele Punkte liegengelassen. Heute gelang auch mal ein dreckiger Sieg", jubelte er ausgiebig in der Fankurve, rund 400 Schlachtenbummler hatten die weite Reise ins Emsland angetreten.

Über einen Beschäftigungsmangel konnte Königsmann im zweiten Abschnitt nicht klagen, denn ab der 58. Minute spielte der SV Waldhof nach der Gelb-roten Karte gegen Arianit Ferati in Unterzahl und musste sich vielen Meppener Angriffen erwehren. Vor allem die letzten 20 Minuten hatten es in sich. Weil sich Meppens Torjäger Deniz Undav in den gesamten 90 Minuten kaum einmal in Szene setzen konnte, hatte der SVM seine guten Möglichkeiten durch andere Akteure. Yannick Osee (76.), Willi Evseev (76., 88.), Luka Tankulic (85.) und Florian Egerer (87.) bissen sich an der Waldhof-Abwehr jedoch allesamt die Zähne aus. "Unsere Verteidiger haben Schwerstarbeit verrichtet und der Torhüter hat gut gehalten", lobte Trares hinterher seine Defensivabteilung.

Dank der starken Abwehrleistung blieb es bis zum Abpfiff bei einer 0:1 - Führung für die Gäste. Das entscheidende Tor gelang Mounir Bouziane. Der Franzose, der in der Vorrunde lange verletzungsbedingt pausieren musste, entwickelte sich schon in den letzten Wochen vor der Weihnachtspause zum Torjäger. Mit seinem fünften Saisontreffer, erzielt in der 18. Minute, führt er die interne Torschützenliste nun alleine an.

"Wir haben ein so geiles Team, da ist es völlig egal, wer die Tore schießt", blieb der Franzose auch in der Stunde des Triumphes bescheiden. "Das war heute wirklich ein hartes Auswärtsspiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Dass die Meppener schon seit über acht Wochen kein Spielmehr verloren haben, hat man gemerkt", freute er sich umso mehr, dass sein Team diese Serie knacken konnte.

Die besten Bilder von Meppen gegen Mannheim































Durch den Sieg verteidigte der SVW seinen Platz im vorderen Tabellendrittel. "Wir schauen nicht nach oben und nicht nach unten. Dafür ist es noch viel zu früh in der Saison", versichert jedoch Königsmann.

Gönnt er sich mal einen Blick auf die Tabelle, dann wird er aber sehen, dass sein SVW 36 Punkte und damit nur vier Zähler weniger als der Tabellenführer MSV Duisburg auf dem Konto hat. Es ist sicher richtig, die Saison ist noch lange. Aber aktuell sind die "Buben" voll im Geschäft um einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Für den kommenden Dienstag hat der SVW noch ein Freundschaftsspiel vereinbart. Um 19 Uhr spielt der Drittligist auf dem Kunstrasen hinter dem Sepp-Herberger-Stadion gegen die TSG Weinheim.

SV Meppen: Domaschke - Ballmert (68. Osee), Puttkammer, Komenda, Amin - Kleinsor ge, Egerer, Leugers (68. Tankulic), Rama (68. El-Helwe) - Undav, Evseev.

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen, Schuster - Deville (61. Gouaida), Ferati, Sulejmani (79. Koffi) - Bouziane (72. Hofrath).

Schiedsrichter: Burda (Berlin); Zuschauer: 8135; Tor: 0:1 Bouziane (18.); Gelb-rote Karte: Ferati (58.).