Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Anspannung steigt, die Vorfreude ist riesig: Am Samstag, 14 Uhr, kehrt der SV Waldhof aufs Rasen-Rechteck zurück. Im heimischen Carl-Benz-Stadion soll der 1. FC Magdeburg erlegt werden. Gleich mal ein echter Prüfstein für die Buwe. Der Respekt ist groß, aber Angst ist für die Blau-Schwarzen ein Fremdwort. Waldhof-Stürmer Dominik Martinovic, 24, sagte es kürzlich im RNZ-Interview so: "Sie haben sehr gute Spieler und einen sehr guten Trainer. Aber wir spielen zuhause. Da kann Magdeburg sich schon mal auf was gefasst machen. Wir werden richtig Gas geben."

Am Freitag, 14 Uhr, wie immer exakt 24 Stunden vor dem Spiel, stand die Generalprobe an. Abschluss-Training am Alsenweg. Mit dabei: Marcel Seegert, 27, der Kapitän mit der verletzten linken Schulter. Geht’s oder geht’s nicht, das war hier die Frage.

Es ging. Seegert spielte mit, scheint wirklich eine Option für Magdeburg zu sein.

Am Freitagvormittag präsentierten die Waldhöfer noch einen Neuzugang: Lucien Hawryluk, 20. Das Torwart-Talent wird sich hinter Jan-Christoph Bartels und Timo Königsmann als dritter Torhüter einreihen. "Bereits seit einiger Zeit beobachten wir seine Fähigkeiten sowie sein Auftreten", erklärt Jochen Kientz, Waldhofs Sportlicher Leiter, "unter der Leitung von Torwarttrainer Dennis Tiano streben wir mit Lucien eine positive Entwicklung an." Ausgebildet wurde Hawryluk beim deutschen Topklub Borussia Dortmund. Mit den Westfalen wurde er 2019 deutscher A-Jugend-Meister.

Gegen Magdeburg wird er auf der Tribüne Platz nehmen – und da wird einiges los ein. Denn auch die Ultras sind wieder am Start, um die Buwe lautstark nach vorne zu peitschen.

Wichtig für die Fans: Die Stadiontore öffnen diesmal schon um 11 Uhr. Die Idee dahinter: Man möchte auch wirklich jeden pünktlich um 14 Uhr im Stadion haben. Wie bei derzeit allen anderen Veranstaltungen wird auch am Carl-Benz-Stadion die 3G-Regel angewendet.

