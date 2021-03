Von Daniel Hund

Ingolstadt. 90 Minuten gerannt, gebrüllt und gekämpft. Genug hatte Dominik Martinovic, 23, aber noch lange nicht. Als alles vorbei war, die bittere 0:1 (0:1)-Niederlage des SV Waldhof in Ingolstadt feststand, gab der Deutsch-Kroate ein klares Signal. Er wollte reden, kurz in die Kabine abtauchen und sich dann unbedingt an die Presse wenden. Warum, na weil der Stürmer seinem Trainer Patrick Glöckner, 44, nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie Rückendeckung geben wollte: "Wir stehen weiter hinter ihm", sagte er, "das hat man heute auch gesehen." Und weiter: "All das ist nicht seine Schuld. Es liegt an uns, wir müssen die Tore machen und sie verhindern."

Spieler stehen hinter Glöckner

Klare Worte, die nicht von ungefähr kamen. Für Glöckner war Ingolstadt schon eine Art Endspiel. Siegen oder fliegen – so lautete der allgemeine Tenor in der letzten Woche. Fußball ist und bleibt ein Ergebnis-Sport.

Doch nach diesem Spiel war wohl auch den größten Pessimisten – und davon gibt es mittlerweile einige – klar, dass das noch nicht das Ende gewesen sein kann.

Patrick Glöckner. F: Pix

Nicht nach so einer Partie, nicht nach so einem schmeichelhaften Sieg des Aufstiegskandidaten. Waldhof drückte, Waldhof dominierte, Waldhof schnürte die hoch gehandelten Audistädter regelrecht ein. Vor allem nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor.

Das alte Problem: Erneut fehlte der Killerinstinkt. Rafael Garcia (20.), Jesper Verlaat (61.) oder Marco Schuster (67.) hatten ganz dicke Dinger auf dem Fuß. Chancen, die man einfach mal machen muss.

Hinzu kamen zwei Entscheidungen, die fragwürdig waren und dem SVW einmal mehr das Genick brachen.

Szene Nummer eins: In der 41. Minute segelt eine Eckball-Flanke der Ingolstädter in den Mannheimer Strafraum, die Fatih Kaya an die Querlatte köpft. Den Abpraller schnappt sich Caniggia Elva und stochert ihn zum 1:0 ins Waldhof-Tor.

Aber war der wirklich drin? Ganz schwer zu sagen, selbst die Fernsehbilder konnten das nicht aufschlüsseln. Martinovic sprach hernach von einem Tor, das keines war: "Der Ball war nicht hinter der Linie." Jochen Kientz, der Sportliche Leiter, pflichtete ihm bei, flüchtete sich im Pausengespräch bei Magenta-Sport in Sarkasmus: "Glückwunsch an den Linienrichter, dass der so gute Augen hat."

Szene Nummer zwei: Arianit Ferati, Waldhofs Wirbelwind nimmt Maß und zwirbelt den Ball zum 1:1 ins lange Eck (51.). Denkste: Marcel Costly, der nicht eingreift, steht im Abseits, soll FCI-Keeper Fabijan Buntic in seiner Sicht behindert haben. Eine sehr fragwürdige Regelauslegung. Costly selbst schüttelte nur ungläubig den Kopf: "Das war ein klares Tor, ich greife doch gar nicht ein. Leider sind die Entscheidungen heute eher gegen uns getroffen worden."

Wie auch immer, es war ein Auftritt, der Mut macht, der einmal mehr gezeigt hat, was in dieser Mannschaft steckt. Eine weitere wichtige Erkenntnis: Man tritt weiter als Einheit auf, kämpft auf und abseits des Rasen-Rechtecks füreinander. Selbst Marcel Seegert, der verletzte Kapitän, reiste mit nach Bayern. Mit Baseball-Kappe saß er auf der Bank, feierte jede gelungene Aktion und schrie seine Kollegen nach vorne.

Diesmal war am Spielfeldrand ohnehin richtig Feuer drin: Glöckner, Co-Trainer Alexander Beyer und Kientz, der nach dem 0:1 wutentbrannt von der Tribüne in Richtung Platz stürmte, waren on fire, kassierten alle eine gelbe Karte. Die Botschaft dahinter: Die Waldhof-Familie ist intakt, will den Klassenerhalt zusammen schaffen.

Das ist löblich, aber auch gefährlich. Denn so langsam müssen Punkte her. Seit Samstag sind es nur noch vier Zähler auf einen Abstiegsplatz. "Ich denke, dass mittlerweile jeder den Ernst der Lage erkannt hat", mahnte Markus Kompp, der Geschäftsführer der Waldhöfer.

Die RNZ erreichte ihn am Sonntag am Telefon. Viel sagen wollte er zur aktuellen Situation nicht, das sei der Part von Kientz, der sich um das Sportliche kümmert. Und der bezog bereits am Samstag klar Stellung, stärkte Glöckner demonstrativ den Rücken. Kompp wirkte nicht ganz so überzeugt, stellte aber auch klar: "Die Leistung in Ingolstadt ging bis auf das Ergebnis in die richtige Richtung."

Oder anders: Glöckner darf wohl vorerst weitermachen und in der Länderspielpause die Wende einläuten. Dass er Krisen-Modus kann, hat er schon in der Weihnachtspause bewiesen: Nach dem Chaos-Dezember war der SVW im Januar voll da, punktete und punktete. Und das muss er nun auch. Denn sollte das Heimspiel am 3. April gegen Zwickau in die Hose gehen, brennt’s lichterloh am Alsenweg – und Glöckner wäre seinen Job wohl endgültig los.

Kompp sagt: "Der Abstieg wäre eine Katastrophe. Wir haben jahrelang an der Rückkehr in den Profibereich gearbeitet."

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Keller, Schröck, Kurzweg - Elva (87. Butler), Stendera, Gaus (74. Kotzke), Bilbija (63. Preißinger) - Kaya (74. Caiuby), Kutschke (87. Krauße)

Mannheim: Königsmann - Marx (83. Lee), Just, Verlaat, Donkor (29. Osei Kwadwo) - Schuster (90. Gouaida), Saghiri - Costly (90. Boyamba), Ferati, Garcia - Martinovic

Schiedsrichter: Weickenmeier (Frankfurt)

Tor: 1:0 Elva (41.)