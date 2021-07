Neckarsulm. (rodi) Der SV Waldhof gastierte in seinem ersten Vorbereitungsspiel bei der Neckarsulmer SU und gewann mit 4:2 (2:1). Die Tore erzielten Jan Just, Marc Schnatterer, Gillian Jurcher und Marcel Costly per Foulelfmeter, für den Oberligisten trafen Lukas Schappes und Leon Rasic. "Man sieht, dass noch in allen Bereichen Luft nach oben ist. Sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball haben wir es schon viel besser gemacht", meinte SVW-Trainer Patrick Glöckner nach dem Abpfiff. Der Coach hatte alle Mann an Bord. In der Startelf stand neben Marc Schantterer, einem von zwei bisher feststehenden Neuzugängen auch Jan Just, dessen Vertrag am 30. Juni auslief und dessen Verlängerung noch aussteht. Der zweite Neuzugang Fridolin Wagner kam nach der Pause zum Einsatz. Nach der Pause spielte auch Gastspieler Joan Campinsauf der linken Verteidigerposition.

Just war es, der seine Farben in Führung brachte (7.). Nach dem Ausgleich von Lukas Schappes (14.), ging der Drittligist in der 19. Minute erneut in Führung. Der Abschluss von Schnatterer wurde von einem Neckarsulmer Spieler noch unglücklich abgefälscht (19.). Nach der Pause, Glöckner hatte achtmal ausgewechselt, glichen die Hausherren zunächst zum 2:2 durch Leon Rasic aus (52.), ehe Gillian Jurcher (76.) und Marcel Costly per Foulelfmeter (89.) den Sieg unter Dach und Fach brachten.

SV Waldhof: 1.HZ: Königsmann - Gottschling, Gohlke, Just, Seegert - Gouaida, Russo - Boyamba, Garcia, Schnatterer - Martinovic, 2. HZ: Königsmann - Just, Gohlke, Verlaat, 20 - Saghiri, Wagner - Costly, Jurcher, Lee - Roczen

Tore: 0:1 Just (7.), 1:1 Schappes (14.), 1:2 Schnatterer (19.), 2:2 Rasic (52.), 2:3 Jurcher (76.), 2:4 Costly (89., FE)

Schiedsrichter: Vincent Schöller