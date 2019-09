Mannheim. (rodi) In der zweiwöchigen Länderspielpause nutzten das Trainerteam und die Spieler des SV Waldhof die freie Zeit, um den Akku wieder aufzuladen oder auch für persönliche Dinge. Kapitän Kevin Conrad kümmerte sich um seinen Nachwuchs, der kleine Matti kam in der letzten Augustwoche zur Welt, und Neuzugang Max Christiansen brachte seinen Umzug von Bielefeld in die Quadratestadt über die Bühne.

Der 22-jährige Flensburger bezog sein neues Domizil in der Mannheimer Innenstadt. Frohe Kunde gab es auch von Maurice Deville, der wohlbehalten von seiner Länderspielreise zurückgekommen ist. Für sein luxemburgisches Team stand er bei der 0:1-Niederlage in Nordirland eine gute Stunde auf dem Feld.

Weitere Hiobsbotschaften nach den schweren Verletzungen von Torhüter Markus Scholz und Torjäger Valmir Sulejmani, die sich innerhalb von acht Tagen das Kreuzband beziehungsweise Syndesmoseband gerissen hatten, kann Trainer Bernhard Trares auch nicht mehr gebrauchen. Die beiden langfristigen Ausfälle, der Coach rechnet mit beiden Spielern bis zur Winterpause nicht mehr, haben auch zur Folge, dass man nun nach Ersatz Ausschau hält, denn nach der Schließung des Transferfensters können zumindest arbeitslose Profis weiter verpflichtet werden. Eine kurzfristige Lösung bis zum nächsten Spiel am Samstag, dann gastiert um 14 Uhr der FC Würzburger Kickers im Carl-Benz-Stadion, scheint aber wenig wahrscheinlich zu sein.

So müssen es also die Akteure richten, die einsatzfähig und verfügbar sind. Das Tor hüten wird folgerichtig wieder Timo Königsmann und in der Sturmspitze bekommt Kevin Koffi das Vertrauen des Coaches. Der Ivorer schoss sich beim Pokalspiel in Nußloch schon einmal warm und erzielte fünf der zehn Waldhof-Treffer. Trares hofft, dass nun auch in einem Drittligaspiel der Knoten des Ex-Elversbergers platzt. "Er hat immer gut gespielt wenn er eingewechselt worden ist. Er hat sich auch stets seine Chancen erarbeitet. Er ist ein Vollblutstürmer. Ein Spiel ohne Torchance für ihn ist für mich nicht vorstellbar", wünscht sich Trares für seinen Schützling das dringend benötigte Erfolgserlebnis.

Dass die Würzburger in den bisherigen Spielen in der Abwehr sehr löchrig waren und schon 21 Gegentore hinnehmen mussten, könnte es für die gesamte Waldhof-Offensive etwas leichter machen, doch Trares kennt auch die Stärken des Gegners. "Hinten kassieren sie viele Tore, aber vorne schießen sie auch genug." Es könnte demnach ein torreicher Nachmittag werden.

Das Spiel steht übrigens unter dem Motto "Familientag". Angeboten wird für die jungen Besucher rund um das Stadion ein buntes Rahmenprogramm von Hüpfburg über eine Autogrammstunde mit verletzten Spielern bis hin zu Kinderschminken und einer Tombola. Außerdem gelten besondere Eintrittspreise für Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren, sodass ein Spielbesuch bereits ab einem Preis von 3 Euro möglich ist. Der SVW rechnet mit bis zu 9000 Zuschauern.

Update: Donnerstag, 12. September 2019, 17.18 Uhr