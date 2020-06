Von Ronny Ding

Mannheim. Vor fast genau zwei Jahren stand im Relegationsspiel des SV Waldhof gegen den KFC Uerdingen, welches als eines der größten Skandalspiele mit Abbruch in die Geschichte einging, ein 1:2 auf der Anzeigetafel. Wie sich die Bilder gleichen – auch am Pfingstsamstag, an dem die 3. Liga mit ihrem Re-Start den Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder aufnahm, jubelte Uerdingens Aufstiegstrainer Stefan Krämer, denn am Ende hieß es – und diesmal auch ganz offiziell – 1:2 (0:1) aus Sicht der Mannheimer.

Sulejmani fehlt wohl vier Spiele

Für Krämer war es gleich im ersten Spiel nach seiner Rückkehr ein Auftakt nach Maß. Vor über einem Jahr hatte man ihn entlassen und erst während der Corona-Pause wieder verpflichtet. "Beim Tabellenzweiten gleich mal zu gewinnen ist nicht so schlecht", triumphierte er. Sein Auftrag ist klar: Er soll die Uerdinger erneut zum Aufstieg führen. Die Chance dazu ist am Samstag gestiegen, denn als Tabellenelfter haben die Krefelder gerade einmal fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter MSV Duisburg. Auch die Waldhöfer sind weiter im Rennen, haben aber den direkten Aufstiegsplatz erst einmal verloren und rutschten auf den vierten Rang zurück. Nach 13 Spielen ohne Niederlage hat es den SV Waldhof also wieder mal erwischt – doch es hätte auch anders laufen können.

So war Arianit Ferati mit einem Konter auf dem Weg zum 1:0. Er umspielte sogar noch den Torhüter, doch auf der Linie klärte Christian Dorda für den KFC (27.). Und kurz darauf bei einem Eckball schraubte sich Maurice Deville nach oben, wurde aber von hinten umgestoßen. "Das war ein hundertprozentiger Elfmeter. Das habe ich dem Schiedsrichter hinterher auch noch einmal klar gesagt", sagte Deville. Die Fernsehbilder bestätigten die Einschätzung des luxemburgischen Auswahlspielers.

So aber ging es mit einem Rückstand von 0:1 in die Kabine. Und der war nicht unverdient, denn die nach nur einer Woche Mannschaftstraining sehr präsent wirkenden Gäste hatten durch Osayamen Osawe zunächst hochkarätige Möglichkeiten liegengelassen. Erst in der 33. Minute konnte er Timo Königsmann dann zum 0:1 überwinden. "In der ersten halben Stunde waren wir überhaupt nicht im Spiel. In einer Phase, in der wir das Spiel besser in den Griff bekamen, kriegen wir das 0:1", sagte SVW-Coach Bernhard Trares.

Das 0:2 durch Jan Kirchhoff per Fallrückzieher nach einer Ecke (64.) bedeutete praktisch schon die Entscheidung, denn mehr als den Anschlusstreffer von Kevin Koffi zum 1:2 (69.) ließ die starke Verteidigung der Uerdinger nicht mehr zu. "An den fehlenden Zuschauern lag es nicht. Darauf haben wir uns eingestellt", suchte SVW-Kapitän Kevin Conrad nicht nach Ausreden. "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Mit eigenen Ballverlusten und falschen Entscheidungen haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht und unsere Torchancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen können", sagte der Spielführer der Mannheimer.

"Das Gute ist, ist, dass wir direkt die Chance haben, diese Niederlage wieder gutzumachen", blickt sein Mannschaftskollege Marco Schuster schon auf die kommende Partie am heutigen Dienstagabend beim FC Hansa Rostock (20.30 Uhr). Fehlen wird den Waldhöfern dann aber Valmir Sulejmani, der sich gegen Uerdingen einen Muskelfaserriss der Zehenstrecker am rechten Unterschenkel am Übergang zur Sehne zugezogen hat und für mindestens vier Spiele ausfällt.

Auch die Rostocker müssen ihren Sturmführer ersetzen, denn John Verhoek handelte sich am Wochenende die gelbrote Karte ein und fehlt für das heutige Spiel.

SV Waldhof: Königsmann – Marx, Schultz, Conrad, Hofrath (60. Bouziane) – Christiansen (82. dos Santos), Schuster – Deville (60. Gouaida), G. Korte, Ferati (82. Celik) – Sulejmani (53. Koffi).

KFC Uerdingen: Vollath – Barry (82. Großkreutz), Lukimya, Kirchhoff (70. Maroh), Dorda – Daube (46. Kinsombi), Matuschyk, Ibrahimaj (59. Rodriguez Araya), Mbom – Osawe, Boere (82. Pflücke).

Schiedsrichter: Weickenmeier (Frankfurt); Tore: 0:1 Osawe (33.), 0:2 Kirchhoff (64.), 1:2 Koffi (69.).