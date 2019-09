Mannheim. (rodi) Erst am Montagabend um 19 Uhr gastiert der SV Waldhof beim KFC Uerdingen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Da das eigene Stadion Grotenburg-Kampfbahn derzeit zur Drittligatauglichkeit umgebaut wird, ist Düsseldorf für die ganze Saison die Ausweichspielstätte der Uerdinger. An das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften werden sich viele - vor allem im Waldhof-Lager - nur ungern zurückerinnern, denn es war wohl das dunkelste Kapitel zumindest in der jüngeren Waldhof-Geschichte.

Der Skandal in den Aufstiegsrelegationsspielen mit dem Spielabbruch im vorletzten Sommer hallte noch lange nach. Damals pfiff der Schiedsrichter 14 Minuten vor dem regulären Ende die Begegnung wegen des verbotenen und anhaltenden Einsatzes von Pyrotechnik aus dem Waldhof-Fanblock beim Stand von 1:2 kurzerhand ab. Die Partie wurde hinterher mit 2:0 für Uerdingen gewertet. Das alles spielt bei der aktuellen Mannschaft des SV Waldhof keine Rolle mehr. "Revanchegelüste hegen wir keine", sagt Dorian Diring. Er will das Spiel am Montag einfach nur gewinnen.

Schließlich ist es der erst Auftritt nach der ersten Saisonniederlage gegen die Würzburger Kickers. Und da will das Team von Trainer Bernhard Trares wieder in die Erfolgsspur zurück. "Wir haben das Würzburg-Spiel per Video analysiert und verarbeitet", sagt Diring. Man habe diese Begegnung abgehakt und schaue nun nach vorne.

"Die Uerdinger sind individuell sehr gut besetzt und haben einen breiten Kader. Wenn da einer verletzt ist, kommt einfach der nächste rein. Sie sind auch robust und zweikampfstark", urteilt der Elsässer über das gegnerische Team. Den Beweis seiner Klasse blieb der KFC aber bislang schuldig. Nach sieben Spieltagen fand sich der KFC auf einem Abstiegsplatz wieder. So ganz ist es dem Coach Heiko Vogel noch nicht gelungen, den mit Weltmeister Kevin Großkreutz oder Jan Kichhoff - früher beim FC Bayern München - prominent besetzten Kader zu einer Einheit zu formen. Am letzten Samstag gelang beim FSV Zwickau erst der zweite Saisonsieg, mit dem man sich auf den 13. Tabellenrang verbessern konnte.

Gianluca Korte. Foto: vaf

Den größeren Teamgeist und die Kontinuität in der eigenen Mannschaft sieht Waldhofs Coach Trares als großes Plus gegen einen für ihn sehr spielstarken Gegner: "Da müssen wir uns schon was einfallen lassen, wenn wir da was holen wollen." Zur Verfügung steht ihm nur ein dünner Kader, weil auch Gianluca Kortes Einsatz noch offen ist.

3. Liga, Montag, 19 Uhr: Uerdingen - SV Waldhof.

Update: Freitag, 20. September 2019, 17.50 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Der SV Waldhof Mannheim muss im Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen am Montag (19 Uhr) wohl auf seinen Torjäger Gianluca Korte verzichten. Der vierfache Torschütze der 3. Fußball-Liga konnte in dieser Woche aufgrund von muskulären Beschwerden noch nicht trainieren, wie Trainer Bernhard Trares am Freitag sagte.

Darüber hinaus fällt Angreifer Valmir Sulejmani wegen eines Syndesmosebandrisses ohnehin bis Jahresende aus. "Unsere Möglichkeiten sind weniger geworden", sagte Trares mit Blick auf seine Personalsorgen.

An der Herangehensweise hat sich beim SVW nach der ersten Niederlage am vergangenen Samstag gegen Würzburg nach zuvor 29 Ligaspielen ohne Pleite nichts verändert. "Wir wussten ja, dass das irgendwann passieren würde", sagte Mittelfeldspieler Dorian Diring. "Wir wollen mit einem oder drei Punkten zurückkommen."