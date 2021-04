Mannheim. (rodi) 1860 München ist ein gutes Beispiel für die Unwägbarkeiten und Ausgeglichenheit der 3. Liga. Hatten viele Experten den "Löwen" noch vor wenigen Wochen keine Aufstiegschance mehr gegeben, sind die Münchner mittlerweile wieder ganz dick im Geschäft. Der Rückstand auf Tabellenführer Rostock beträgt gerade noch vier Punkte. Es geht also um viel für den kommenden Gegner des SV Waldhof, der am Samstag um 14 Uhr nach Mannheim kommt.

Die Enge in der Liga ist auch für den Waldhof ein Problem. Sämtlicher Abstiegssorgen entledigen konnte man sich noch nicht. Fünf Spieltage sind es noch bis zum Saisonende. Um nicht nach unten abzurutschen, fehlen noch mindestens vier Punkte. Ob ausgerechnet gegen die Löwen etwas Zählbares herausspringt, ist unwahrscheinlich, sollte das Team von Trainer Patrick Glöckner ähnlich schwach auftreten wie am Mittwoch in Saarbrücken. Zudem überhäuft Glöckner die Löwen mit Lob. Für ihn sind die Münchner die spielstärkste Mannschaft der Liga.

Die Statistik sprich deutlich für die Gäste. Mit 60 erzielten Treffern stellt 1860 die zweitstärkste Offensive. Alleine 21 Tore gehen dabei auf das Konto von Sascha Mölders. Der 35-jährige Sturmtank zeigte dem SVW schon im Hinspiel mit drei Toren beim 5:0-Erfolg die Grenzen auf. Doch Glöckner will den guten Lauf der Münchner nicht allein mit Mölders in Verbindung bringen. Gleich fünf weitere Namen (Erik Tallig, Dennis Dressel, Merveille Biankadi, Richard Neudecker und Stefan Lex) nannte der 44-Jährige als herausragende TSV-Akteure.

Ausgerechnet gegen diese starken Münchner soll Waldhof gewinnen? Selbst große Optimisten unter den Fans glauben nicht daran, dass gegen die Sechziger eine Überraschung gelingt. Zu tief sitzt da auch noch der Schock nach der 0:5-Pleite vom Mittwoch. "Bin gerade erstarrt", postete Fan Rüdiger nach dem Abpfiff und war damit nicht allein.

Und da ist ja auch noch der Personalengpass im defensiven Mittelfeld. Neben Marco Schuster nach seiner fünften gelben Karte fehlen mit den verletzten Hamza Saghiri, Benedict dos Santos und Max Christiansen alle Sechser im Kader. Eine Lösung des Problems hatte Glöckner am Freitagmorgen schon im Auge, ohne sich aber näher darüber auszulassen.

Ohne Gegenwehr wird man sich definitiv nicht ergeben. "Wir wollen den Gegner so hart wie möglich anpacken, denn man hat ja schon gesehen, was in dieser Liga alles möglich ist. Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel von uns werden. Wir werden vorne sicher nicht allzu viele Situationen für einen eigenen Torerfolg bekommen, diese müssen wir nutzen." Außerdem forderte der SVW-Coach: "Individuell abgeklärter sein, etwas galliger gegen den Ball spielen und in der Defensive ein besseres Zweikampfverhalten an den Tag legen." Dann habe man auch gegen die Münchner eine Chance.

Und es gibt ja auch Mutmacher. Es war am 5. August 2019. Am vierten Spieltag der vergangenen Saison schaffte Waldhof seinen ersten Sieg in der 3. Liga. Der Gegner war 1860 München und das Ergebnis lautete 4:0.